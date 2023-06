Chiara Nasti e Mattia Zaccagni smettono di seguirsi sui social: crisi prima delle nozze?

Aria di crisi tra l’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni? Lei ha smesso di seguire lui su Instagram e viceversa. Il matrimonio è stato fissato per il 20 giugno 2023.

Crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni?

La coppia sui social, in particolare su Instagram, ha sempre condiviso con il pubblico video e foto mentre trascorre i momenti di vita quotidiana. I follower più attenti hanno notato che i due non si seguono più. Il calciatore della Lazio ha infatti smesso di seguire Chiara e lei ha fatto lo stesso. Poi sono tornati a seguirsi, ma con tempistiche diverse. Ciononostanter i fan della coppia temono che i due non si sposeranno più. A detta di qualcuno le nozze potrebbe non tenersi o magari essere rimandate. Altro indizio che lascia tanti punti di domanda è che la Nasti ha messo privato il suo profilo social di Instagram.

Il party del gender reveal all’Olimpico

Nel 2022, a maggio, Chiara Nasti, rimasta incinta di Mattia Zaccagni, aveva voluto fare un gender reveal party un po’ particolare. L’influencer e il calciatore della Lazio avevano radunato amici e parenti allo Stadio Olimpico di Roma per rivelare a tutti il sesso del nascituro (Thiago). I due avevano documentato la giornata attraverso i social, immortalando il momento del calcio in porta, l’annuncio dell‘It’s a boy proiettato su un maxischermo e i tanti coriandoli azzurri in volo. Per un costo totale di 60 mila euro.

Il video condiviso, però, non ha sortito l’effetto sperato e la Nasti e Zaccagni sono stati inondati di critiche e commenti ironici. «Grazie Chiara Nasti per tutto il trash» è stato uno dei tweet, come anche «Chiara Nasti quando il figlio si sposa va a chiedere a Fedez quanto costa affittare l’Arena di Verona».