Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi il 20 giugno 2023

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno nel 2023. Il matrimonio – secondo Chi – si terrà il 20 giugno. Stando al settimanale, l’influencer e il calciatore della Lazio avrebbero scelto anche la location. Si tratterebbe di Villa Miani, con splendida vista su Roma.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: matrimonio annunciato

«Pesava poco più di tre chili. Il mio è stato un cesareo d’urgenza. Non era previsto. Stavo facendo il parto naturale ma poi non era più possibile perché i battiti di Thiago scendevano e non potevamo rischiare» ha ricordato la Nasti dopo la nascita del figlio Thiago, lo scorso 16 novembre. Zaccagni le aveva già fatto la proposta di matrimonio agli inizi di agosto, quando le aveva regalato un anello importante a cena. «Lo voglio Sìsìsì. Non vedo l’ora di essere tua moglie» aveva postato poi l’influencer su Instagram.

Ora i due si preparano a convolare a nozze. In più, sembra che la Nasti desideri un secondo figlio dopo il matrimonio. «Ci sposeremo prima, perché voglio godermi tutto… poi assolutamente sì» aveva commentato quando è uscita l’anticipazione sul loro matrimonio.

Al matrimonio in 200

Sempre stando a Chi, gli invitati sarebbero circa 200, ma non è detto che il numero non aumenti nel corso del tempo. La prima gravidanza aveva acceso gli animi degli haters, ai quali l’influencer aveva risposto così: «Mi arrivano messaggi come ‘ma goditi la tua gravidanza’ come se non lo facessi… Non è stato mai un mio problema se la gente vuole mettere 100 kg o 0 kg» aveva spiegato allora.

«Non è un vostro problema se la gente in gravidanza vuole allenarsi o curarsi… A me non frega niente di nessuno se non delle persone che amo, non guardo nessuno al massimo mi lascio ispirare dalle brave persone non da quelle che fanno vedere qualche smagliatura per farsi compiacere» aveva concluso poi in una storia su Instagram.