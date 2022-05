Chiara Nasti chi è e com’è diventata famosa? Fidanzato, altezza, profilo instagram e patrimonio dell’influencer

Chi è Chiara Nasti? La fashion influencer di 23 anni è diventata popolare sui social da giovanissima. Ecco come ha fatto a ottenere popolarità e cosa sappiamo rispetto alla sua vita privata.

Chi è Chiara Nasti?

Chiara Nasti è nata nel 1997 a Napoli. Appassionata di moda e fashion, a soli 13 anni ha iniziato a condividere i propri scatti via social, conquistando un discreto numero di fan.

A scuola è sempre stata una chiacchierona, ribelle e indipendente: “Vi dico solo che una volta sono fuggita dall’asilo! Per tutta la mia carriera scolastica scuola sono stata un elemento di disturbo per gli insegnanti: chiacchieravo sempre! Non sono mai stata sospesa, ma ho sempre avuto voti bassi in condotta“, ha raccontato a Vanity Fair.

A 15 anni ha aperto il suo seguitissimo blog (chiaranasti.it), che l’ha consacrata tra le fashion blogger italiane più seguite (insieme a Paola Turani e Chiara Biasi). E nel 2013 ha lanciato un suo brand di t-shirt, Chic Phobia. Nel frattempo, i marchi di moda più famosi hanno fatto a gara per averla come testimonial, vista la sua grande influenza sui giovani.

Ha una sorella più piccola di un anno a cui è estremamente legata, Angela Nasti, che è stata anche tronista di Uomini e Donne. Prima di questa esperienza la sorella ha seguito le sue orme tentando di sfondare come fashion blogger; insieme hanno dato vita al brand di beachwear Plume Ethérée.

Divenuta celebre anche all’estero, è stata scelta come testimonial agli Italian Music Awards. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo libro Diario di una fashion blogger e nel 2018 ha partecipato al reality L’isola dei famosi. Oggi il profilo Instagram di Chiara Nasti conta quasi 2 milioni follower.

La vita privata dell’influencer

Dopo una relazione con il rapper Emis Killa – conosciuto a un party di amici in comune – Chiara Nasti ha mantenuto il massimo riservo sulla propria privata, non raccontando quasi nulla delle sue storie d’amore ai suoi fan.

Nel 2017 però sul suo profilo Instagram sono comparse alcune foto con il fidanzato Ugo Abbamonte, a cui ha dedicato numerosi scatti durante una vacanza insieme a Zanzibar.

“Sono una donna gelosa, possessiva ed esigente. Sono capace di obbligare Ugo a giocare a carte anche alle due del mattino, se sono in mood!“, raccontò a Vanity Fair.

Con Ugo, napoletano, imprenditore, classe 1996, è però finita nel febbraio del 2020. Nell’estate dello stesso anno ha svelato di essere in dolce compagnia a Mykonos: dalle foto pubblicate su Instagram si vedeva chiaramente la presenza del calciatore Niklas Dorsch. Una storia questa che non è durata molto. Poi nel 2021 è stata sorpresa con un altro calciatore, Nicolò Zaniolo. I due hanno ammesso di essere una coppia nel febbraio dello stesso anno sui social, facendosi addirittura tatuare un cuore trafitto da una freccia. Tuttavia, presto delle voci su una rottura si sono fatte sempre più insistenti, finché la stessa Nasti ha confermato la fine della storia.

Da allora Chiara Nasti fa coppia con Mattia Zaccagni, nato a Cesena il 16 giugno del 1995. Lui è un centrocampista offensivo che ha esordito nel mondo del calcio nel 2015. I due sono in dolce attesa di un figlio.