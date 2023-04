Chiara Mastroianni sarà la madrina di Cannes 2023. In un’edizione che vede ben tre titoli italiani in concorso, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, La chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio, anche la “maitresse de ceremonie” arriva dall’Italia.

Chiara Mastroianni madrina del Festival di Cannes 2023

L’attrice, figlia della diva francese Catherine Deneuve e di Marcello Mastroianni, è nata il 28 maggio 1972 a Parigi. Presenterà la cerimonia di apertura il 16 maggio come anche la cerimonia di chiusura il 27 maggio, hanno precisato gli organizzatori della croisette. La donna succede a Virginie Efira che era stata madrina nell’edizione dello scorso anno.

Biografia e vita privata

L’attrice si è avvicinata giovanissima alla recitazione: basti pensare che ha debuttato a sette anni nel film di Claude Lelouche, A noi due, dove era protagonista la mamma. Durante la sua carriera ha recitato in più di cinquanta film. Nel 2019 ha ricevuto il premio come un certain regard – miglior performance al Festival di Cannes per il film L’hotel degli amori smarriti e il suo ultimo film, I figli degli altri di Rebecca Zlotowski, è stato presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo una lunga relazione con l’attore Benicio Del Toro, Chiara Mastroianni ha avuto una relazione con lo scultore Pierre Torreton da cui ha avuto Milo, il suo primo figlio, nato nel 1996. Nel 2002, invece, ha sposato il cantante Benjamin Biolay, da cui ha avuto una seconda figlia, Anna, nata nel 2003. La coppia iniziò a cantare insieme pubblicando anche un album, Home, per la casa discografica VIRGIN. Nel 2009 i due hanno divorziato.