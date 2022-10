Chiara Gualzetti, il killer in carcere simula un finto omicidio col ketchup

«(…) non ha mai speso un pensiero di rammarico per la povera vittima, né ha mai manifestato dispiacere per quello che è successo, ma invece ha espresso dispiacere per se stesso, tendendo a semplificare e giustificare l’accaduto asserendo che ‘non è stata colpa sua’, che il suo errore è stato cedere ai condizionamenti del demone». Così il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Bologna motiva la condanna a 16 anni e quattro mesi per il giovane che il 27 giugno 2021 a Monteveglio, nel bolognese, uccisa la coetanea Chiara Gualzetti.

L’episodio in carcere

Il Gup ha accettato le attenuanti generiche «in considerazione della piena confessione dei fatti edelle svantaggiate condizioni di vita che indubbiamente hanno esercitato un’influenza negativa sui suoi comportamenti» anche se «la motivazione del gesto rimane ancora incomprensibile». Quindi, «non è stato possibile comprendere perchè il 16enne abbia scelto proprio la povera Chiara Gualzetti». L’episodio in carcere è stato descritto nella sentenza. Infatti, il giovane, con un compagno di cella, avrebbe usato del ketchup per inscenare un omicidio. Il ragazzo avrebbe dichiarato che un demone lo avrebbe chiamato «di nuovo».

Nonostante questi elementi, il giudice ha comunque ritenuto che il ragazzo avrebbe sì la personalità disturbata, ma sarebbe in grado di intendere e di volere. Il ragazzo avrebbe pubblicato dal carcere anche un video sui social, con gesti che «denotano la totale assenza della benché minima considerazione per la vittima e per la tragedia e dimostrano ancora una volta il compiacimento narcisistico che si è manifestato anche in udienza» secondo il giudice.

Chiara Gualzetti, cosa le è successo

La ragazza venne uccisa nel bosco nel parco dell’abbazia di Monteveglio. Stando a una prima ricostruzione, il giovane l’avrebbe presa a calci e pugni. Poi, credendola morta, le avrebbe scattato delle foto, quando presumibilmente la giovane era ancora viva.

«In base a quello che è l’ordinamento legislativo ci dobbiamo ritenere soddisfatti» ha commentato la sentenza il papà della ragazza.