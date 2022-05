Chiara Francini: vita privata, compagno, film e libri dell’attrice

Attrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana, Chiara Francini ha all’attivo numerose presenze in film, serie tv e cortometraggi nonché diversi testi scritti: vediamo quali sono state le tappe principali della sua carriera, chi è il suo compagno e cosa si sa della sua vita privata.

Chiara Francini: film e libri

Nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio, ha iniziato a recitare al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino ed è approdata in televisione grazie a Marco Giusti, che le ha offerto due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult. Tra il 2007 e il 2008 è stata impegnata in quattro film, vale a dire Leonardo Lillo e Greg – The movie!, Una moglie bellissima, Il mattino ha l’oro in bocca e Miracolo a Sant’Anna. Nel 2009 ha partecipato alla miniserie Le segretarie del sesto mentre l’anno seguente è comparsa sul piccolo schermo nella serie tv Tutti pazzi per amore 2.

Ha poi recitato in Maschi contro femmine (2010) e Femmine contro maschi (2011), entrambi per la regia di Fausto Brizzi e in La peggior settimana della mia vita (2011) per poi vincere, nel 2011, il Premio Guglielmo Biraghi come attrice rivelazione dell’anno. Successivamente ha avuto ruoli in Buona giornata di Carlo Vanzina, Ti sposo ma non troppo di Gabriele Pignotta e Soap opera di Alessandro Genovesi. Dopo aver interpretato il personaggio di Perla nella fiction Rai Non dirlo al mio capo (2016), ha co-condotto Domenica In con Pippo Baudo prima di esordire come scrittrice per Rizzoli con il romanzo Non parlare con la bocca piena. Best seller e con otto edizioni, ha venduto 45 mila copie e riscosso buon consenso da parte della critica.

Dell’anno successivo è il suo secondo libro Mia madre non lo deve sapere, ristampato dopo meno di un mese, del 2019 il suo terzo, Un anno felice, e del 2020 il quarto, Il cielo stellato fa le fusa. Tra i suoi ultimi film, si citano Addio al nubilato e Altri padri.

Chiara Francini: compagno e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Chiara Francini è fidanzata dal 2005 con Frederick Lundqvist, svedese e titolare di un’impresa di servizi di sicurezza. I due hanno sempre tenuto lontano dai riflettori la loro storia d’amore, anche se l’attrice toscana ha parlato del compagno in diverse interviste rilasciate negli anni.

Così ha descritto il suo uomo: “Estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico e riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”.