Chiara Francini: età, film, marito e carriera della co-conduttrice di Sanremo 2023

Questa sera andrà in onda la penultima serata del Festival di Sanremo e sul palco, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà l’attrice Chiara Francini. Vediamo chi è e cosa sappiamo della sua carriera.

Chi è Chiara Francini: film e carriera

Chiara Francini è nata a Firenze il 20 dicembre 1979. Dopo aver conseguito la laura in Lettere presso l’Università di Firenze si è dedicata a tempo pieno alla recitazione facendosi notare in alcune trasmissioni come BlaBlaBla e Stacult. L’approdo in tv è avvenuto con Gente di Mare 2. Tra le produzioni televisive che l’hanno vista protagonista ci sono anche Tutti pazzi per amore e Non dirlo al mio capo. Al cinema, invece, l’abbiamo vista con Leonardo Pieraccioni in una Una moglie bellissima e in altre commedie brillanti come Ti sposo ma non troppo di Pignotta, Maschi contro femmine di Brizzi e La peggior settimana della mia vita di Genovesi. Dotata di una spiccata autoironia, i ruoli comici che interpreta con acume e spontaneità gli calzano perfettamente.

La vita privata

L’attrice, caratterizzata da spontaneità e ironia spumeggiante, non è nuova alle conduzioni televisive: nel 2011, insieme a Paolo Ruffini e Belen Rodriguez, ha condotto lo show comico Colorado mentre nel 2016 ha affiancato Pippo Baudo a Domenica In. Questa sera salirà sul palco dell’Ariston vestita da Moschino (abiti) e Crivelli (gioielli) che hanno creato per lei alcuni pezzi unici.

Chiara Francini ha anche scritto due libri per la Rizzoli: Non parlare con la bocca piena e Il cielo stellato fa le fusa. Per quanto riguarda la vita privata, è sentimentalmente legata da molti anni a Frederick Lundqvist, un ex calciatore di origine svedese che attualmente è titolare di un’impresa di servizi di sicurezza. Non hanno figli ma due gatti, Rollone il vichingo e Nej Nej.