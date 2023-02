Chiara Ferragni, di cosa parlerà a Sanremo: le indiscrezioni sul monologo

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Sanremo 2023 durante la prima e l’ultima serata del Festival insieme al direttore artistico Amadeus e a Gianni Morandi. Ecco le indiscrezioni sul monologo che farà l’influencer sul palco dell’Ariston.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: le indiscrezioni sul monologo

Secondo alcune indiscrezioni, l’imprenditrice digitale dovrebbe portare al Festival gioie e dolori della sua esperienza da influencer, incluso il rapporto con haters e leoni da tastiera e l’empowerment femminile. Il suo personaggio è senza dubbio uno dei più attesi di quest’anno, in quanto c’è tanta curiosità nel vedere come sarà la prima volta in diretta televisiva della giovane, fuori dalla sua zona di comfort dei social network.

Secondo alcuni rumors, la Ferragni «dovrebbe parlare di gioie e dolori della sua esperienza da influencer, di imprenditrice e di mamma con enorme esposizione sui social, per toccare vari aspetti di grande interesse sociale dal rapporto con haters e leoni da tastiera all’empowerment femminile, dalle mamme lavoratrici del settore della moda ai vari risvolti di una copertura mediatica dell’esistenza senza precedenti». Per il momento si tratta solo di indiscrezioni riportate da Adnkronos e non di certezza, dunque non ci resta che attendere la serata di domani per scoprire in dettaglio il suo messaggio.

Non dovrebbe parlare di sulla violenza contro le donne

Secondo le indiscrezioni, Chiara Ferragni non dovrebbe portare nessun argomento legato alla violenza di genere, nonostante l’imprenditrice digitale abbia deciso di devolvere l’intero guadagno del Festival di Sanremo all’associazione D.I.R.E. per proteggere le donne vittime di violenza. Un altro dettaglio riportato dai rumors riguarda il look, che potrebbe in qualche modo entrare a far parte del discorso stesso: uno degli abiti di scena che indosserà nella prima serata dovrebbe infatti essere parte integrante di quanto dirà, ma non è chiaro se si tratterà di un abito-scultura o di un abito che recherà delle scritte.