Chiara Ferragni, polemica sul web: «Leo fai un sorriso e poi hai finito»

Esplode la polemica sul web per una storia pubblicata per sbaglio da Chiara Ferragni, in cui si sente una voce femminile dire a Leone: «Solo un minuto Leo. Fai un sorriso, poi hai finito e puoi continuare a disegnare». In molti discutono, per l’ennesima volta, della sovraesposizione dei Ferragnez junior sui social.

La storia poi rimossa di Chiara Ferragni in cui qualcuno chiede ‘un sorriso’ a Leone

Chiara Ferragni ha pubblicato per sbaglio una storia che sta facendo molto discutere sul web. Il contenuto è poi stato rimosso e nuovamente pubblicato senza audio. Il motivo? Nel video si sente una voce femminile pronunciare la frase della discordia, indirizzata a Leone, durante la festa di compleanno di Fedez. «Solo un minuto Leo. Fai un sorriso, poi hai finito e puoi continuare a disegnare», dice la donna in sottofondo.

#ChiaraFerragni pubblica per sbaglio una story in cui la tata dice “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Forse doveva realizzare l’ennesimo contenuto? Il video è stato rimosso e ripubblicato senza audio. pic.twitter.com/fN9ACJKxWw — Serenadoe (@Serenadoe___) October 16, 2022



In particolare, a far storcere il naso ai fan è stata l’espressione «poi hai finito», che suggerisce una sorta di meccanicità. Ma anche l’idea che ai figli di Chiara e Fedez sia imposto prestarsi per la creazione di contenuti da dare in pasto al web. In molti infatti si interrogano se sia giusto sovraesporre dei bambini tanto piccoli ai social network. Alcuni parlano addirittura di sfruttamento di immagine. Altri minimizzano l’evento, sostenendo di non trovare nulla di strano nella frase stessa, probabilmente oggetto di strumentalizzazione e pronunciata da molti genitori verso i propri figli quando intendono fare una foto.

L’idea di Chiara e Fedez

Era stato Fedez, di recente, a trattare l’argomento della sovraesposizione dei figli tramite i social spiegandosi in un’intervista rilasciata a Breaking Italy alcuni mesi fa. «Per me e Chiara, che abbiamo scelto un certo tipo di comunicazione trasparente, sarebbe stato stupido nascondere la cosa più bella della nostra vita. Qualcuno intenzionato a invadere la nostra privacy ci sarebbe stato comunque e così facendo abbiamo fatto sì da evitare di portare Leone in giro con una coperta addosso e un’attenzione più ossessiva nei nostri confronti».