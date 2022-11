Chiara Ferragni lancia il suo pandoro: quanto costa e dove trovarlo

Chiara Ferragni avrà un pandoro firmato con il suo marchio questo Natale: quanto costa e dove trovarlo? L’influencer ha già lanciato diversi prodotti simili: si va dall’uovo di Pasqua, passando per la cartoleria per la scuola, senza contare la sua collezione moda. Nel caso del comparto alimentare, Chiara diventa di solito partner di altre aziende. In questo caso, a firmare il contratto è la Balocco. In più, dietro c’è un’iniziativa di solidarietà a sostegno dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Chiara Ferragni, arriva il pandoro: quanto costerà

Il pandoro non è stato ancora annunciato ufficialmente sui canali social dell’influencer, ma una ragazza su TikTok avrebbe svelato il mistero. Il packaging è con i colori che rappresentato Chiara, il rosa e l’immancabile occhio. In più, ci sarà un fiocco rosso, simbolo delle feste. All’interno, ci sarà una bustina di zucchero a velo rosa e uno stencil che riproduce il logo della Ferragni. Il prodotto avrà un costo dai 9 ai 10 euro.

Sul sito della Balocco si legge che questi prodotti «sostengono l’Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing». In più, ci sarà anche un hashtag ufficiale, #PinkChristmas.

Dove trovarlo

Il pandoro si dovrebbe trovare nei supermercati Tigros e Decò. Quello che è certo è che la Ferragni è ormai testimonial di tantissimi prodotti, ha partnership importanti e ha un team di esperti che lavora sulla sua immagine. Quindi, perché non provare anche con il pandoro, dato che è un prodotto tradizionale delle feste?

«Sicuramente lo comprerò visto che il ricavato va a un ospedale. Ho preso anche a Pasqua l’uovo di Chiara Ferragni» ha scritto un utente su TikTok. «Sto aspettando la carta igienica firmata Chiara Ferragni» commenta un altro.