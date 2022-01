Chiara Ferragni: «Sono negativa al Covid»

«Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa», così Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi follower su Instagram (sono quasi 26 milioni) la notizia della sua negatività al Covid, postando tre foto che la ritraggono sorridente insieme alla piccola Vittoria. «Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva», spiega l’imprenditrice digitale in una serie di stories sul social network, «quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere». Chiara Ferragni ha detto di essersi sottoposta prima ai tamponi rapidi, risultando negativa. La conferma è poi arrivata con quello molecolare. Fedez, invece, rimane nel “limbo” del Covid: «È ancora positivo, ma spero sia una questione di giorni. Quindi dai, fantastico».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ferragnez, la notizia della positività

L’annuncio della positività al Covid di Fedez e Chiara Ferragni era arrivata poco Natale, ovviamente tramite Instagram, piattaforma sulla quale avevano pubblicato una storia per dare la notizia. «Come potrete facilmente intuire, siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare di cui è arrivato oggi il risultato. I bambini, non si sa come, sono negativi», aveva annunciato la coppia, in casa con la mascherina. «Non possiamo mantenere una distanza con i bambini dovendoli accudire. È una situazione un po’ così, fortunatamente noi siamo asintomatici, stiamo tutti bene».

Ferragnez, il racconto della quarantena

Nei giorni successivi, Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato l’isolamento casalingo, sempre via social. «I bambini ogni tanto continuano ad avere la febbre e hanno tantissima tosse», ha raccontato l’influencer in una storia, «ma continuano a essere negativi, un mistero». Chiara Ferragni aveva anche definito «un incubo non poter abbracciare i bambini», cosa che però poi in realtà è successa, come testimoniato da alcune foto di famiglia pubblicate su Instagram. Per passare il tempo, l’imprenditrice digitale si è persino data alla sondaggistica social, chiedendo ai follower chi stava vivendo la sua stessa situazione: in circa 145 mila hanno risposto di essere positivi al Covid.