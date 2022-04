Chiara Ferragni ko per l’influenza: “Dolori fortissimi e tosse, anche Leo ha la febbre”

Dopo il Covid contratto nelle vacanze di Natale e l’operazione di Fedez per un raro tumore al pancreas, i Ferragnez sono ora alle prese con una forte influenza che ha colpito il primogenito Leone e Chiara: l’influencer milanese si è rivolta ai suoi follower chiedendo se qualcuno avesse accusato i suoi stessi sintomi e, nel caso, cosa ha funzionato.

Chiara Ferragni ko per l’influenza

Tutto è iniziato durante le festività pasquali che la coppia aveva deciso di trascorrere al Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como. Appena arrivati a destinazione, il figlio ha iniziato ad avere la febbre e i genitori si sono alternati insieme alla tata per stargli accanto in camera e stare all’aria aperta con la secondogenita Vittoria (precisando che non si trattava di Covid, che sia Fedez che Chiara hanno avuto pochi mesi fa). Tuttavia, a Pasquetta si è ammalata anche la tata, cosa che ha costretto la famiglia ad interrompere la vacanza e ritornare a Milano.

La mattina seguente, la stessa imprenditrice ha cominciato ad avvertire i sintomi dell’influenza. All’inizio è riuscita a tenere duro e continuare a lavorare recandosi in ufficio, poi però i dolori sono diventati più persistenti e l’hanno costretta a fermarsi.

“Sento i brividi e mi sta salendo anche la febbre, sono ko“, ha dichiarato prima di andare a dormire. Non è andata meglio la notte (“tremenda”), che ha passato con 38 di febbre pur sentendosi una temperatura molto più alta. “Mi facevano malissimo la schiena e le gambe, quando ho avuto il Covid ho avuto zero rispetto a questa influenza“, ha raccontato.

Chiara Ferragni ko per l’influenza: “Cosa ha funzionato?”

Chiara ha dunque pensato di approfittare dell’immensa community che la segue chiedendo se qualcuno fosse stato colpito dallo stesso ceppo. Rispiegando di avere febbre alta, dolori muscolari molto forti, tosse e raffreddore, ha domandato cosa avesse funzionato per contrastare i sintomi.