La Russia sfida Chiara Ferragni: «Tre mesi di silenzio se perdono quelli che sponsorizza»

Dopo la story di ieri in cui ha rilanciato il post di una pagina, apriteilcervello, con l’appello a far «sentire la vostra voce il 25 settembre», Chiara Ferragni riceve il guanto di sfida da Ignazio La Russa. Al cofondatore di Fratelli d’Italia, attuale vicepresidente del Senato, non è piaciuto il messaggio lanciato dall’influencer, con parole apertamente contro la coalizione di centrodestra inserite nel post in questione. E così ha deciso di intervenire e tramite social lancia la sfida: «La sfido a tre mesi di silenzio social se perdono quelli che lei sponsorizza. Accetta la scommessa o sa che perderebbe una montagna di soldi guadagnati senza merito?».

La Russa: «10 anni di governi in cui c’erano amici della Ferragni»

Ignazio La Russa risponde in maniera diretta e dura al post condiviso da Chiara Ferragni: «Nel vecchio governo corrotto di sicuro Fratelli d’Italia non c’era, mentre da 10 anni nei governi ci sono sempre stati, senza aver mai vinto, tutti gli amici politici della Ferragni. Se erano corrotti? Lo afferma la Ferragni. Di sicuro erano l’opposto del bene». Poi la sfida lanciata all’imprenditrice digitale e ora in tanti si aspettano una risposta. Ma dal canto suo l’influencer oggi appare impegnata in ben altro: è partito il suo viaggio a bordo di una crociera di una nota compagnia con cui collabora.

Lo scontro tra Ferragni e Fratelli d’Italia partito ad agosto

I nervi tesi tra Chiara Ferragni e Fratelli d’Italia sono scattati a fine agosto. Il tema che ha generato lo scontro è stato l’aborto negato nelle Marche, con l’attacco diretto dell’influencer a Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. In un post aveva scritto: «Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano». E anche il marito Fedez non lesina critiche alla leader di FdI, dichiarando che «alla mia età lei apprezzava Mussolini». Infine è arrivato l’appello di ieri, dichiaratamente contro la coalizione di centrodestra.