Chiara Ferragni e Fedez avrebbero comprato una villa da 5 milioni sul lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez sono in procinto di trasferirsi sul Lago di Como. La coppia pare abbia acquistato una villa sulla sponda orientale del lago. La dimora affaccia sulla villa di George Clooney che potrebbe diventare il loro nuovo vicino di casa. Le due ville, infatti, sarebbero una difronte all’altra.

Chiara Ferragni e Fedez: la villa sul Lago di Como

Secondo quanto riporta il settimanale Chi, i Ferragnez già da qualche tempo erano stati avvistati sulle rive del lago di Como. La coppia è stata fotografata mentre visitava la dimora antica che potrebbe diventare la nuova residenza della famiglia almeno fino a che non è pronto l’appartamento di Milano. La casa, infatti, è in costruzione e dovrebbe essere pronta per la fine dell’anno.

Nell’attesa, i due si preparano per il trasloco nella villa storica: 900 metri quadrati suddivisi su due piani, spiega il settimanale di Signorini. Con un parco privato, una piscina, una spa e un accesso esclusivo al lago. Valore dell’immobile, circa 5 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni svelate dal giornale, la coppia avrebbe già concluso l’acquisto della residenza affidando i lavori di ristrutturazione all’architetto Filippo Fiora, amico della Ferragni.

Di fronte c’è la dimora di Clooney

Ancora non si sa quando Chiara Ferragni e Fedez, con i figli Leone e Vittoria, decideranno di trascorrervi un periodo. Forse proprio durante la settimana di Sanremo che vedrà impegnata l’imprenditrice. La villa sorge di fronte alla più nota villa Oleandra abitata da George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin.

Il lago di Como è da sempre meta dei weekend e delle occasioni importanti della coppia. Il loro posto del cuore fuori Milano, un luogo molto apprezzato ed amato dai due e che presto potrebbe trasformarsi nel nido d’amore dell’intera famiglia Ferragnez.