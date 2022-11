I Ferragnez al museo coi figli, ma gli altri restano fuori: polemiche sui social

Un vero e proprio museo di 2mila metri quadri dedicato ai sognatori. Si chiama Museum of Dreamers, si trova in pieno centro a Milano ed è diventato fonte di polemiche dopo il passaggio della famiglia Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, sono finito sotto attacco sui social dopo una vicenda che li vedrebbe protagonisti, denunciata da molte mamme proprio sui post relativi al pomeriggio di ieri. Mentre Leone e Vittoria, i figli della coppia, giocavano con i genitori all’interno del museo, molti altri sarebbero rimasti fuori ad aspettare. Lo raccontano tante mamme e papà, indignato per aver visto le porte chiudersi nonostante il biglietto appena acquistato.

I genitori raccontano la storia

Anche molti giornali hanno ripreso i commenti scritti da mamme e papà sotto alle foto di Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria. Dai racconti sembra emergere che tanti visitatori siano rimasti in attesa, fuori, proprio perché le porte sarebbero state chiuse all’arrivo della famiglia Ferragnez, a cui sarebbe stato riservato parte del museo. Nel post di Chiara Ferragni si vedono anche altri bambini a pochi metri da Vittoria e Leone e sono arrivati centinaia di commenti di apprezzamento. Ma oltre questi, a commentare sono stati anche i genitori presenti, ai quali sarebbe stato impedito l’accesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

I commenti: «Siete vergognosi»

«Siete vergognosi! Oggi avete trattato le persone che hanno comprato regolarmente come di serie B per il divertimento di chi pensa solo a soddisfare i propri capricci senza curarsi delle conseguenze sugli altri…vergognosi loro e vergognosi voi. Non c’è rimborso o poster che tengano davanti a quello che avete fatto oggi», scrive una mamma. Un’altra commenta: «Grazie mille perché per il vostro sollazzo privato, la gente che aveva comprato regolarmente i biglietti non è potuta entrare… i miei più vivi complimenti!!!!!». E commenti simili sono arrivati a decine. Il post risale al pomeriggio di ieri e ancora non c’è stata alcuna replica da parte dei diretti interessati.