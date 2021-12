Chiara Ferragni e Fedez hanno preso il Covid

Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Covid. L’annuncio, via social, arriva dai diretti interessati che, via Instagram, hanno pubblicato una storia per spiegare cosa è successo. Coperti entrambi dalle mascherine marito e moglie dicono: «Come potrete facilmente intuire, io e Chiara siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare di cui è arrivato oggi il risultato. I bambini, non si sa come, sono negativi».

Chiara e Fedez positivi al Covid

Il rapper poi ha aggiunto: «Non possiamo mantenere una distanza con i bambini dovendoli accudire. È una situazione un po’ così, fortunatamente noi siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene e speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione. teniamoci compagnia a vicenda e sosteniamoci».

I Ferragnez nel primissimo pomeriggio della vigilia di Natale avevano annunciato via social di dover fare rientro a Milano a causa delle condizioni di salute della figlia Vittoria.

Ferragnez, vacanze di Natale saltate

La bambina, reduce da un lungo ricovero ospedaliero per aver contratto il virus rsv, aveva la tosse e le sue condizioni hanno fatto preoccupare i genitori che hanno preferito tornare a Milano dove, in caso di emergenza, avrebbero potuto godere di tutte le assistenze mediche necessarie.

«Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) ma dopo la brutta esperienza per il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza)», aveva scritto via Instagram story il rapper milanese.

Chiara, invece, aveva deciso di registrare un video per augurare ai follower buon Natale e raccontare quanto accaduto: «Ciao, buona Vigilia. Noi quest’anno con le vacanze non siamo particolarmente fortunati. Leo (il primogenito, ndr) non stava bene, aveva la febbre ieri. Oggi no ma ha la tosse e se l’è presa la Vitto».

Oggi invece la notizia che a prendere il virus sono stati proprio Chiara e Fedez che ora dovranno curarsi e riposarsi in isolamento domiciliare.