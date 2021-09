Chiara Ferragni, da Safilo a Nespresso tutte le partnership della regina delle influencer

Chiara Ferragni ha siglato un accordo con Safilo per la produzione della linea di occhiali da sole e da vista che porterà il nome dell’imprenditrice digitale. Si tratta di una partnership pluriennale che verrà inaugurata con la collezione primavera-estate 2022. «Safilo rappresenta non soltanto un’eccellenza nell’eyewear ma anche, come il mio marchio, un grande esempio di spirito italiano con una valenza globale. Safilo ha fortemente creduto nel mio marchio e nel lancio di questa nuova categoria e io li ho scelti per la connessione che ho sentito con i loro valori, l’innovazione e l’impegno per l’eccellenza» ha dichiarato Chiara Ferragni. Dopo l’annuncio il titolo di Safilo alla Borsa di Milano di oltre il 6%.

Le altre partnership di Chiara Ferragni

L’accordo con Safilo è solo l’ultimo di una lunghissima serie di edizioni limitate e di altre forme di partecipazione con brand di diverso tipo. Nelle scorse settimane, ad esempio, era stato annunciato il via libera alla produzione di una linea di astucci, diari e altri prodotti per la scuola in collaborazione con Pigna. Un accordo siglato alla fine dello scorso anno che ha prodotto i primi risultati. La linea, infatti, è andata rapidamente sold-out. Un’altra partnership di pregio è quella con Intimissimi per una linea di lingerie, Chiara Ferragni Silk Collection. E che dire della partnership con 24Bottles per la prima bottiglietta termica “brandizzata” dall’influencer di Cremona?

Non basta: a giugno è stata annunciata la nuova linea con Morellato per il lancio, da ottobre, di una linea di gioielli e orologi sempre con il marchio “Chiara Ferragni”. E ancora. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio l’imprenditrice digitale ha inaugurato a Milano una nuova serie di capsule Nespresso nel quartiere di Brera. Infine, da aprile la Ferragni siede nel consiglio di amministrazione di Tod’s. E Diego Della Valle, non certo l’ultimo arrivato, ha espressamente pensato all’influencer per “rinverdire” il fascino del marchio. Un’operazione che ha funzionato talmente bene che nel giorno dell’annuncio il marchio di Tod’s è balzato di oltre il 15% in borsa.