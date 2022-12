Chiara Ferragni e il cerotto sul braccio: l’influencer svela perché ce l’ha

Risolto il mistero del cerotto di Chiara Ferragni, apparso negli ultimi contenuti dell’influencer. Dopo una visita di controllo, ha rimosso un neo pericoloso che aveva cambiato colore.

Perché Chiara Ferragni ha un cerotto al braccio?

Pochi giorni fa Chiara Ferragni è stata vista con un vistoso cerotto sul braccio e sono immediatamente partite le ipotesi e le preoccupazioni per capire la causa di questo cerotto. Lei ha scelto di non dare tante spiegazioni sul caso lasciando che fossero i suoi follower a discuterne. Solo oggi la moglie di Fedez ha voluto dare ulteriori dettagli in merito alla situazione e lo ha fatto attraverso il suo profilo di TikTok, rivelando le ragioni che l’hanno portata alla vistosa medicazione al braccio per alcuni giorni. Chiara ha atteso di avere un riscontro medico certo da comunicare ai follower senza far travisare informazioni e far spaventare.

Nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha pubblicato un video su TikTok per spiegare il tutto: «Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio una visita dei nei perché ho familiarità coi melanomi». La Ferragni ha poi aggiunto: «Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era leggermente cambiato di colore, per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo. Fortunatamente è arrivato il risultato dell’istologico, è tutto ok. Era un neo cambiato ed era da togliere perché poteva trasformarsi in un melanoma». Poi, rivolgendosi ai follower ha spiegato: «Sono tra i tumori peggiori, ma facendo spesso visite sono quelli più facili da trovare e tenere sotto controllo».

Nessuna preoccupazione per l’influencer

Nessun problema quindi per l’influencer Chiara Ferragni che invita tutti i fan a fare prevenzione. I follower hanno tirato un sospiro di sollievo anche se in molti avevano già capito che potesse trattarsi di qualcosa di simile e nulla di grave.