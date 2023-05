Chiara Ferragni, l’11enne bacchettona e i bambini che dovrebbero fare i bambini

Il bambino che scrive ai vip è un topos del giornalismo, è sempre esistito perché genitori codardi, che lo mandano avanti al posto loro, covano il desiderio di dialogare con le persone famose ma senza avere il coraggio di affrontarle, così si nascondono dietro ai loro figli. Basta scorrere le email, reperibili in Rete, che i lettori del Giornale scrissero quando morì Indro Montanelli: molte sono di giovanissimi che lo chiamavano “nonno”, gli stessi probabilmente che gli avevano indirizzato letterine con le domande che assillavano la mente compromessa dei loro padri, del tipo: «Sono un bambino di 10 anni e volevo chiederle quali furono gli schieramenti contrapposti della Seconda Guerra mondiale». Montanelli, chissà perché, rispondeva sempre a quei bambini fasulli che poi, cresciuti, gli hanno riversato addosso, scrivendogli da morto, tutta quella retorica che lui aveva inutilmente combattuto in vita. La legge del contrappasso è inesorabile con quei giornalisti che alzano la bandiera del “parlar chiaro“: la gente capisce che può osare, viene educata a dire avventatamente con la bocca quello che il cuore provvidenzialmente custodiva in silenzio, ed equivoca prendendosi confidenze con quelli che a parole dice di rispettare, trattandoli da nonni, da zie, pur rivolgendosi a loro con le maiuscole.

La lezione dimenticata di Don Milani e di Rudolf Steiner

Fa parlare in questi giorni la bambina 11enne che ha scritto un commento sotto una foto di Chiara Ferragni seminuda, bacchettandola. È la stessa cosa capitata a Montanelli e a Oriana Fallaci: i bambini, invece di stare nel loro, si allargano e, pungolati da genitori che attaccano a rovinarli in questo modo fin dalla più tenera infanzia, cominciano a scrivere a questo e a quello. Il prototipo del bambino informato, aggiornato, sfrontato, mai timido, acculturato, con opinioni sue su qualunque argomento, fu bollato inesorabilmente da Don Milani (di cui ricorre il centenario della nascita in questi giorni) che scrisse, già negli Anni 60: «Un bambino che parla di cose più grandi di lui è sempre un imbecille». Sono pochi i genitori che hanno letto Bettelheim, ancora meno quelli che sanno quello che disse Rudolf Steiner e cioè che un bambino deve fare e dire cose da bambino; che un bambino che guarda il telegiornale con i genitori, che magari gli spiegano la crisi dell’Ucraina, è già fottuto in partenza: invece si crede il contrario e ci sono esperimenti che addirittura il telegiornale lo fanno fare ai bambini, che lo leggono come i giornalisti del Tg1, facendo precipitare nella disperazione quelle maestre illuminate che a scuola vorrebbero fare loro coltivare un pezzetto d’orto, infilando le mani nella terra e tirarne fuori i lombrichi. Purtroppo anche Ferragni ha risposto alla saputella che l’ha interrogata e, sia la domanda della ragazzina, sia la risposta dell’influencer non meritano di essere riportate. Purtroppo hanno già acceso il dibattito sui social che si dividono sempre in favorevoli e contrari, Instagram è così: consegna alla storia quasi sempre delle sciocchezze che per fortuna, dopo cinque minuti, sono già archeologia.