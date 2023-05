Chiara Ferragni, l’11enne che l’ha criticata: «Mi ha delusa, ora mi hanno cancellato da Instagram»

L’11enne che qualche giorno fa ha criticato Chiara Ferragni su Instagram è tornata a parlare quest’oggi attraverso un’intervista concesssa al Corriere della Sera nella quale la ragazzina si è sentita in dovere di esprimere tutta la sua delusione nei confronti di quello che, fino a non molto tempo fa, probabilmente considerava un idolo. Ecco le sue dichiarazioni al giornale.

L’11enne che ha criticato Chiara Ferragni: «Mi ha delusa»

Giulietta, questo il nome dell’11enne di cui tutti stanno parlando in questi ultimi giorni, ha dichiarato: «Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto, non è che l’ho sfidata. Ma nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta».

Ma cosa avrà mai risposto Chiara Ferragni per deludere così tanto le aspettative della sua giovane fan? In una Instagram Stories con la quale aveva voluto rispondere direttamente alla ragazzina, l’influencer aveva scritto: «Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare ed anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio inca**are i puritani? Missione compiuta allora».

La ragazzina, stando a quanto riporta il Corriere, è dunque rimasta molto delusa dalla risposta della Ferragni, e a proposito ha aggiunto: «Secondo me ognuno può sentirsi libero anche indossando una felpa, e non è che poi lo deve far sapere al mondo. Quando una delle mie amiche più grandi pubblica una foto di spalle, con i capelli che coprono il sedere, io glielo dico che non mi sembra appropriata, perché non siamo al mare».

Il profilo di Giulietta è stato bloccato

Fin da quando lo scambio fra le due è iniziato su Instagram, comunque sia, sono stati in molti a chiedersi come fosse possibile che una ragazzina di soli 11 anni potesse gestire un profilo social da sola. Il limite d’età per iscriversi ad Instagram, infatti, è di 13 anni come minimo. Ecco dunque che, anche alla luce del clamore mediatico che il suo commento ha suscitato, la piattaforma ha deciso di bloccare il profilo, A nulla, tra l’altro, è servito il fatto che sulla pagina ci fosse scritto “run by parents”, cioè gestita dai genitori. Inutili anche i tentativi della madre della ragazza di inviare i documenti necessari richiesti dalla piattaforma per l’identificazione del profilo stesso.