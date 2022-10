La silenziosa ascesa di Chiara Colosimo, la “sorella” politica di Giorgia Meloni

Quello di Chiara Colosimo è uno dei nomi più interessanti tra i nuovi entranti nel parlamento italiano sull’onda del successo elettorale di Fratelli d’Italia. Romana, classe 1986, entrata a Montecitorio con la vittoria del collegio uninominale di Latina, Colosimo ha accompagnato nei lunghi anni della militanza e della lotta, dai movimenti giovanili alla scalata al vertice della politica nazionale, Giorgia Meloni, che sottolinea sempre essere il suo unico riferimento politico.

La “Generazione Atreju” alla prova più grande

Nel toto-ministri è stata indicata per il ruolo di ministra per gli Affari giovanili che fu della stessa Meloni nel governo Berlusconi IV (2008-2011), ma lei, in questa fase, si schermisce e tira dritto, nelle dichiarazioni, sulle sue priorità da parlamentare: la lotta alle fragilità, l’inclusione sociale, le politiche a favore di disabili ed emarginati. Ma al di là delle dichiarazioni, qual è la genesi politica di una classe dirigente giovane e che si sente pronta alla partita del governo? Forte della coerenza (che, amano ricordare i suoi fedelissimi, non è per Fdi un valore, ma un tema, il presupposto per fare politica) di 10 anni di opposizione a sette governi e di un lungo processo di studio e analisi, la Meloni è alla porta d’ingresso di Palazzo Chigi. E con lei lo è la Generazione Atreju, gli ex giovanissimi di Azione studentesca e Azione giovani divenuti poi ufficiali nella squadra di Giorgia Meloni, formati attraverso i festival giovanili che richiamano al nome del personaggio de La storia infinita, di cui Chiara Colosimo è un esponente.

Un percorso di 19 chilometri e 19 anni, sempre nella destra sociale

Non si può capire Fratelli d’Italia e la sua classe dirigente se non si comprende la coesione politica e di vicende umane che lega buona parte dei suoi esponenti di spicco. Una storia, in larga parte, romana, che vede Chiara Colosimo tra le figure chiave in quanto forte di un rapporto diretto e franco con Giorgia Meloni. Il numero chiave è 19. Sono gli anni passati da quando la giovane liceale Colosimo, eletta rappresentante in Consulta del suo istituto, il Convitto Nazionale di Roma “Vittorio Emanuele II” con sede a Prati, incontrò la squadra di Azione studentesca che lavorava, ai tempi, nella sezione della Garbatella in cui Giorgia Meloni militava, studiando la campagna per l’ascesa alla guida di Azione giovani che avrebbe concluso con successo l’anno successivo. E 19 sono i chilometri che, dal 2003, quasi quotidianamente per diversi anni Chiara Colosimo attraversava in motorino per raggiungere i compagni di partito di Alleanza nazionale alla Garbatella partendo dalla casa nella Balduina, tra andata e ritorno.

Roma è sempre stata l’agone preferita degli ex militanti di Azione Giovani transitati nel Popolo della libertà prima e passati in Fratelli d’Italia poi. Tra questi Chiara Colosimo ha seguito la parabola dei giovani di Alleanza nazionale passati per la fusione a freddo con Forza Italia nel 2008 e la fuoriuscita di Fratelli d’Italia dal Popolo della libertà quattro anni dopo. Sempre convintamente nel campo della Destra sociale, ha mirato a mantenere un profilo istituzionale e avuto in una sola figura, Giorgia Meloni, il suo modello politico. Mentre il suo riferimento ideale e culturale è Milada Horáková, giurista cecoslovacca nata nel 1901 e giustiziata dal regime filosovietico del suo Paese nel 1950 dopo aver vissuto una vita di resistenza sia all’oppressione nazista sia a quella comunista.

Eletta alla Regione Lazio con la Polverini, a soli 24 anni

Mentre “Giorgia”, come i compagni storici la chiamano per sottolineare la vicinanza umana prima ancora che politica, compiva l’ascesa al ruolo di ministra della Gioventù, anche per Chiara Colosimo, di nove anni più giovane, si aprivano ruoli di crescente importanza: nel 2009 era responsabile provinciale dell’organizzazione giovanile del Pdl, la Giovane Italia; nel 2010 fu candidata al Consiglio Regionale nel listino bloccato di Renata Polverini, risultando eletta a soli 24 anni. Come Giorgia Meloni da ministra, Chiara Colosimo ha rinunciato all’auto blu quando nel 2011 è stata eletta alla guida della Commissione Mobilità; ha rinunciato a qualsiasi tipo di vitalizio, rivendicando di fronte a chi le è più vicino la volontà di interpretare la politica come servizio. Su questa traccia è nata anche l’esperienza di Fratelli d’Italia, che Colosimo rivendica come una scelta umana e politica prima ancora che di convenienza e l’ideale continuità del festival di Atreju, kermesse della destra in cui ieri un Gianfranco Fini poteva dialogare con un Fausto Bertinotti e oggi un Viktor Orban e un Enrico Letta si alternano negli anni come ospiti a dialogare con “Giorgia”.

Diciannove anni e innumerevole tratte da 19 chilometri dopo, Chiara Colosimo è tra le poche persone che si possa definire fedelissima della Meloni. Dunque, sulla scia del successo del partito, una delle prossime figure da tenere d’occhio nel prossimo parlamento. Tornata consigliera regionale nel 2018 dopo una pausa di cinque anni passati lavorando nel settore privato, nel quadriennio della XVIII Legislatura che ha preparato la scalata di Giorgia si è affermata come responsabile del festival Atreju, dunque della principale piattaforma di comunicazione non istituzionale di Fdi e, soprattutto, snodo dove gli ideali della destra italiana sono passati passata dall’era del berlusconismo a quella del conservatorismo nazionale e di governo, passando per la stagione del sovranismo.

Dalla leadership alla premiership: Giorgia conta sui compagni storici

Con Giovanbattista Fazzolari, stratega del programma elettorale, e Francesco Lollobrigida, dinamico capogruppo alla Camera, Chiara Colosimo è diventata la principale figura di riferimento della Meloni. Leader che, ricorda spesso a chi le è più vicino, negli anni «non è cambiata, è cresciuta» e che ora affronta ora la sfida del passaggio «dalla leadership alla premiership». Una trasformazione che va dal parlare all’elettorato al parlare a un Paese intero, maneggiando complesse dinamiche istituzionali e di potere che competeranno, in parte non secondaria, anche ai ragazzi della Generazione Atreju. Il tutto in una fase cruciale e delicatissima per l’Italia: ragion per cui la notte del 25 settembre, lo hanno ricordato molti storici esponenti di Fdi, è stata piena di «lacrime e orgoglio», ma già dal giorno successivo è iniziato il lavoro per immaginare il futuro. In cui, forse per la prima volta dai tempi della sinistra democristiana dell’era della Resistenza e della Costituzione, avrà un ruolo decisivo un gruppo di figure coeso idealmente e politicamente, cresciuto per anni fianco a fianco attraverso una battaglia dopo l’altra. Non si può capire Fdi senza comprendere il ruolo che figure come Chiara Colosimo hanno a prescindere dagli organigrammi di partito o del totoministri: e per i prossimi anni sarà proprio il peso della Generazione Atreju quello da monitorare maggiormente dentro il primo partito italiano.