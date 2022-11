Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? stasera su Tv8: format e concorrenti

Un genitore single, un figlio premuroso e soprattutto voglia di rimettersi in gioco. Stasera 15 novembre, alle 21.20 su Tv8, partirà Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, nuova edizione del dating show. Come si intuisce già dal nome, si tratterà di una stagione ricca di novità dato che non ci saranno solo mamme single, ma anche padri in cerca di una compagna. Come sempre, saranno i loro figli ormai adulti ad aiutarli durante il percorso, scegliendo e consigliando la persona giusta per il loro caro. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Caterina Balivo, al timone già nella precedente edizione in onda la scorsa estate. Visione disponibile in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, le anticipazioni di stasera 15 novembre 2022 su Tv8

La trasmissione ha dunque come obiettivo quello di dare una seconda chance in amore a chi, dopo una forte delusione, è in cerca di riscatto. Una mamma o un papà fra 40 e 60 anni, in compagnia di un loro figlio o una loro figlia, accetteranno di mostrarsi davanti alle telecamere per trovare l’anima gemella. Durante la puntata, un uomo o una donna assieme al rispettivo figlio arriveranno in una villa completa di ogni confort dove incontreranno la padrona di casa Caterina Balivo. Con lei ci sarà anche il maggiordomo Corrado Oddi, volto ricorrente anche della prima stagione, che farà da tramite fra conduttrice e concorrenti. «Ci sembrava interessante offrire l’occasione di vedere le differenze fra le relazioni di un figlio con la mamma o il papà», ha detto Balivo a Sorrisi. «Il livello di imbarazzo non è sempre uguale».

Per ogni mamma o papà ci saranno sei pretendenti che, in presenza del figlio di lei o di lui, si descriveranno e cercheranno di entrare in sintonia o empatia con l’altro. Gli incontri però dovranno avvenire soltanto in specifiche situazioni e per un tempo limitato, secondo un grado di intimità scelto dal concorrente. La nuova stagione di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? si arricchisce di nuove attività, pronte a semplificare la scelta in positivo o negativo. Spazio infatti al bacio bendato, a un ballo romantico e ad attività notturne tra cui trascorrere una notte in tenda. Proprio in questo momento o a cena si verificheranno le eliminazioni fino alla decisione finale. Caterina Balivo, pur non essendo sempre presente con la donna o il papà di turno, comunicherà tramite missive e messaggi recapitati dal maggiordomo Oddi.