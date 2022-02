Chi sono tutte le conduttrici di “Chi l’ha visto”? Morta Donatella Raffai, prima conduttrice

Chi l’ha visto? è una delle trasmissioni storiche della TV italiana. In onda su Rai3 dal 30 aprile 1989, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi si cronaca, ha sempre riscosso un ottimo giudizio nel pubblico. Un ruolo importante però, per la buona riuscita della trasmissione, lo hanno svolto i suoi conduttori. Ecco chi sono.

Chi l’ha visto? su Rai 3, chi sono i suoi conduttori?

Il programma è nato alla fine degli anni ’80 come una sorta di variante di “Telefono giallo” e di “Posto pubblico nel verde”. Allora approfondiva un’intuizione di Enzo Tortora, che conduceva la rubrica “Dove sei?” all’interno di “Portobello”. Le prime edizioni sono state condotte da Donatella Raffai (morta oggi 10 Febbraio 2022) in coppia con Paolo Guzzanti per un totale di nove puntate (la domenica) dall’aprile al giugno del 1089.

Chi l’ha visto: tutte le conduttrici

Dal 1989 al 1991 troviamo Donatella Raffai affiancata da Luigi Di Majo, che conducono la seconda e terza edizione del fortunato programma che registra degli ascolti eccellenti. Il successo aumenta tanto che nella stagione 1990-’91 viene aggiunta una serata speciale al venerdì.

1991-1992. Resta Di Majo al timone, ma Raffai è sostituita da Alessandra Graziottin. La coppia di presentatori è inoltre affiancata da una psicoterapeuta e sessuologa. Tuttavia gli ascolti calano.

1993- 1994 – Torna Donatella Raffai , dal gennaio ‘93 al marzo ‘94, che riporta la trasmissione al successo delle prime edizioni.

1994- 1997 – In questi anni è la giornalista milanese Giovanna Milella a prendere le redini della trasmissione, che conduce fino alla nona stagione.