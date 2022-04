Chi sono i The Jackal, il gruppo comico di Ciro Priello e Fabio Balsamo, nuovi conduttori di Name That Tune su Tv8

Ciro Priello e Fabio Balsamo, due dei membri dei The Jackal, raccolgono l’eredità di Enrico Papi e prendono le redini di Name That Tune – Indovina la canzone, in onda a partire da stasera, martedì 26 aprile 2022 alle 21.30 su Tv8. Tra sfide a colpi di note, battaglie di lip sync e curiose aste musicali, due squadre di celebrità (che, per la prima puntata, saranno formate da Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Riki, Rocco Siffredi, Mietta, Michela Giraud, Pierpaolo Pretelli e Morgan) si confronteranno in un duello curioso ed entusiasmante.

Chi sono i The Jackal, collettivo comico di Ciro Priello e Fabio Balsamo

Name That Tune – Indovina la canzone: Dal web al trionfo in tivù, la parabola dei The Jackal

Nati nel 2005 da un’idea di Francesco Ebbasta, Ciro Priello, Simone Ruzzo e Alfredo Felco, i The Jackal sono uno degli ensemble comici più noti nel mondo dell’intrattenimento nostrano. Dopo gli esordi come società di produzione, nel 2006 è nato il canale YouTube dove ancora oggi, a distanza di 16 anni, pubblicano gli sketch che, nel tempo, li hanno resi famosi. Il loro debutto è datato 2011, quando si sono misurati col ruolo di attori nella webserie Lost in Google, occasione che li ha avvicinati al gruppo Ciapeople Srl, diventandone una società affiliata e consentendo l’integrazione di nuove figure nei ruoli di montaggio, produzione e scrittura. La consacrazione alla fama, tuttavia, è arrivata nel 2014 con una serie di video-parodia di Gomorra, ai quali hanno preso parte anche Salvatore Esposito, uno degli attori di punta del crime, Roberto Saviano, l’autore del libro da cui hanno avuto origine film e show televisivo, e l’attore Fabio Balsamo, da quel momento entrato ufficialmente nel gruppo.

A cui, tra 2016 e 2019, si sono uniti anche altre tre pezzi da novanta: Gianluca Colucci, in arte Fru, Aurora Leone e Claudia Napolitano. Tra 2017 e 2020, i comici sono sbarcati al cinema col lungometraggio AMFV – Addio fottuti musi verdi, prodotto in partnership con Cattleya e Rai Cinema, hanno realizzato diversi video con personaggi di punta del mondo dello spettacolo del calibro di Giuliano Sangiorgi, Malika Ayane, Emma Marrone, Alessandro Borghese, Pierfrancesco Favino e Mara Maionchi, partecipato a diversi programmi tra cui Stasera tutto è possibile e Qui e adesso e condotto interessanti format come The Jackal Replay su Sky Uno e Tanto non uscivo lo stesso su Rai Play.

Su tutte, però, le ultime due sono state decisamente le loro annate fortunate: nel 2021, infatti, Fru e Balsamo hanno recitato nella fortunata comedy Netflix Generazione 56k, sono entrati nel mondo dei podcast con Tutto Sanremo, ma dura meno, Priello e Fru sono stati selezionati come concorrenti della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori (vinta dal primo, che si è aggiudicato 100mila euro, tutti devoluti ad ActionAid) e hanno dato alle stampe il loro primo libro, Non siamo mai stati bravi a giocare a pallone.

Ma non è tutto. In occasione degli Europei di calcio 2021, hanno presentato il varietà Europei in casa The Jackal su Rai 3, Priello è entrato nel cast dell’11esima stagione di Tale e Quale Show e ha affiancato Roberta Capua e Paola di Benedetto nella conduzione del Prima Festival di Sanremo 2022, mentre Leone è entrata nel team del Fuori Festival su Rai Play e, assieme a Fru, è partita per l’entusiasmante viaggio di Pechino Express, nella prima edizione targata Sky. A oggi, tra i progetti ancora in cantiere oltre a Name That Tune, spiccano un secondo podcast dedicato all’universo di Internet, Biscottis, Celebrity Hunted su Prime Video Italia (che vedrà la partecipazione di Priello e Balsamo), il commento dell’Eurovision Song Contest 2022 su Rai Play e Eurovision Story, una rassegna dedicata ai momenti clou della kermesse canora.

Vita privata dei The Jackal

Sulla loro vita privata, si sa davvero molto poco. Mentre su Aurora Leone, Gianluca Fru, Fabio Balsamo, Simone Ruzzo, Claudia Napolitano e gli altri non circola alcuna informazione, l’unico di cui si sa qualcosa in più è Ciro Priello, sposato con l’influencer e blogger Maura Iandoli, dalla quale ha avuto una figlia, Anna, di cinque anni.