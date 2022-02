Chi sono le Karma B, il duo di Drag Queen: “metà esseri umani metà Raffaella Carrà”

Le Karma B sono un duo di drag queen gemelle composto da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, che hanno cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo a Catania intorno alla seconda metà degli anni ’90. Il nome del gruppo viene proprio dall’unione dei nomi di battesimo di Carmelo e Mauro. Ma scopriamo chi sono le Karma B e qual è la loro vita privata.

Karma B, chi sono?

Di origini siciliane, le Karma B sono un duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana. Tra i primi personaggi noti a notarle c’è stata Vladimir Luxuria, che le ha immesse nel mondo dello spettacolo arruolandole nel corpo artistico di Muccassassina. Quest’ultima è la festa LGBTQI+ più longeva e importante italiana. Le Karma B amano definirsi come creature mitologiche: metà esseri umani e metà Raffaella Carrà.

Il duo è composto da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, diventati celebri per alcune delle loro esibizioni televisive e per aver cantato in alcuni eventi tra Catania e Roma. Si ricordano quelli organizzati dal Muccassassina, dal Gay Village e da Planet Alpheus. Come duo, hanno cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo e delle performance nel 1996 a Catania, esattamente in qualità di ballerini.

Ben presto, tuttavia, hanno acquisito notorietà e hanno portato le loro esibizioni in giro per il mondo. Hanno anche realizzato spettacoli teatrali che hanno riscosso successo. Parliamo, per esempio, di “A qualcuno piace Karma”, “Dive Divine” e, con la partecipazione di Sandra Milo, “Ostriche e caffè americano”. Non sono mancate anche le apparizioni televisive, come in All Together Now, Propaganda Live, Da noi a ruota libera e, nel 2022, a Ciao Maschio. Come cantanti hanno realizzato il singolo Piena insieme a Immanuel Casto.

La vita privata del duo

A La Repubblica loro stessi hanno confessato di essersi conosciuti perché, all’inizio, sarebbero stati innamorati: “Finita la nostra relazione abbiamo deciso di continuare a percorrere la strada insieme perché abbiamo capito abbastanza presto di essere due persone molto importanti l’uno per l’altra”, hanno dichiarato. Oggi non è noto se i due siano impegnati sentimentalmente ma sembra che entrambi vivano a Roma.