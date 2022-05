Chi sono le donne più ricche del mondo? La classifica

Per il secondo anno consecutivo nella classifica di Forbes dei miliardari, Francoise Bettencourt Meyers è in vetta alla classifica delle donne più ricche del mondo con un patrimonio stimato di 74,8 miliardi di dollari: vediamo quali sono le altre nove che compongono la top ten.

Donne più ricche del mondo: le prime cinque in classifica

La donna che la rivista ha posto al vertice è l’erede dell’impero L’Oréal. Vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’azienda, la più grande di cosmetici e bellezza nel mondo fondata nel 1909, insieme alla sua famiglia ne possiede circa il 33% delle azioni. Rimasta al passo con i tempi grazie alla tecnologia e alle acquisizioni, attualmente L’Oréal ha acquisito più di 35 marchi tra cui Maybelline, Garnier e Nyx.

A seguirla nella classifica delle donne più ricche vi è Alice Walton, imprenditrice statunitense figlia del fondatore dei supermercati Wal-Mart. Fondatrice del Crystal Bridges Museum of American Art a Bentoville (Arkansas), la sua collezione d’arte personale è valutata in centinaia di milioni di dollari. Second Forbes, il suo patrimonio sarebbe pari a circa 65,3 miliardi di dollari.

Terza donna più ricca è invece Julia Koch che, insieme alla sua famiglia, possiederebbe 60 miliardi di dollari. Filantropa originaria degli Stati Uniti e vedova di David Kock, deve il suo patrimonio alla partecipazione nel gruppo Kock Industries, principalmente attivo nella produzione di energia e nella raffinazione del petrolio. Al quarto posto si colloca MacKenzie Scott, scrittrice americana con una ricchezza stimata di 43,6 miliardi di dollari. Sposata con Jeff Bezos dal 1993 al 2019, è stata inclusa nella lista delle cento persone più influenti del 2020 secondo il Times.

Donne più ricche del mondo: le seconde cinque in classifica

Quinta in classifica l’imprenditrice Jaqueline Mars, investitrice e proprietaria di un terzo del gruppo americano Mars. Il suo patrimonio netto di 31,7 miliardi di dollari deriva prevalentemente dalle attività dell’azienda produttrice di dolciumi e altri generi alimentari. La segue al sesto posto l’australiana Gina Rinehart con circa 30,2 miliardi di dollari, erede dell’industria mineraria di ferro Hancock Prospecting in quanto figlia del fondatore della multinazionale.

La settima donna più ricca del mondo è Miriam Adelson (27,5 miliardi di dollari), medico ed editrice israeliana moglie del magnate americano Sheldon Adelson e nota per il suo sostegno a Donald Trump. Lei e il marito sono infatti stati tra i maggiori donatori di una serie di iniziative dell’ex presidente USA. All’ottavo posto si classifica Susanne Klatten, imprenditrice tedesca proprietaria dell’industria chimica Altana e tra i maggiori azionisti della BMW. Il suo patrimonio è stimato in 24,3 miliardi di dollari.

Segue la cilena Iris Fontbona che, insieme alla sua famiglia, possiede 22,8 miliardi di dollari derivati dall’eredità della Antofagasta PLC, gruppo multinazionale che si occupa della ricerca, estrazione e lavorazione di risorse minerarie. Chiude la classifica la statunitense Abigail Johnson, presidente e CEO della società di investimento Fidelity International. Secondo Forbes, la sua ricchezza ammonterebbe a 21,2 miliardi di dollari.