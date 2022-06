Chi sono i due inglesi e il marocchino condannati a morte nel Donbass

Un tribunale dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk ha condannato a morte due combattenti britannici e uno marocchino, catturati tra marzo e aprile dai separatisti filorussi a Mariupol e Volnovakha. I tre sono accusati di aver partecipato alle ostilità in Ucraina come mercenari. Le famiglie dei foreign fighters inglesi continuano però a sostenere che i due in realtà erano regolarmente arruolati nelle forse armate ucraine e che, come tali, dovrebbero essere protetti dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. La pena di morte è sospesa in Russia, ma non nelle due repubbliche separatiste del Donbass: la condanna verrebbe eseguita tramite fucilazione. Ecco chi sono Shaun Pinner, Aiden Aslin e Saaudun Brahim.

Chi è Shaun Pinner

Shaun Pinner, originario di Watford, a nord di Londra, ha 48 anni ed è un ex soldato del Royal Anglian Regiment, reggimento di fanteria dell’esercito britannico. Ha prestato servizio in molte zone, tra cui l’Irlanda del Nord e con le Nazioni Unite in Bosnia. Secondo la famiglia, Pinner terminerà il suo contratto con l’esercito ucraino nel 2022: vive nel Paese, che considera la sua seconda patria, dal 2018. E qui ha anche trovato moglie.

LEGGI ANCHE: Crimini di guerra, ergastolo per il primo soldato russo a processo in Ucraina

Chi è Aiden Aslin

Più o meno lo stesso percorso di Aiden Aslin, che però ha 28 anni e proviene da Newark, nel Nottinghamshire. Prima di andare a combattere nel Donbass contro i russi, Aslin si era schierato al fianco delle milizie curde dell’Ypg a Rovaja, nel nord della Siria, contro i jihadisti dello Stato Islamico. Si trova in Ucraina dal 2018 e, dopo tre anni nell’esercito, sarebbe in possesso della cittadinanza ucraina. Non è sposato, ma fidanzato con una donna ucraina con cui, ha spiegato la famiglia, stava progettando di acquistare casa nella zona occidentale del Paese.

Chi è Saaudun Brahim

Sono invece molto scarse le informazioni riguardanti il marocchino Saaudun Brahim. Si sa però che, tra i tre, è stato il primo a essere stato fatto prigioniero: è successo il 12 marzo a Volnovakha.