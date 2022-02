Chi sono i Sophie and the Giants, band in coppia con Le Vibrazioni a Sanremo 2022

Gruppo musicale britannico fondato nel 2015 a Sheffield, i Sophie and the Giants saranno presenti durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 per duettare con Le Vibrazioni: vediamo chi sono e quali sono le loro canzoni più note.

Chi sono i Sophie and the Giants

La band è nata su idea della cantante Sophie Scott, inizialmente affiancata da alcuni musicisti a livello amatoriale che hanno in seguito lasciato la formazione.

Ad essi, nella primavera del 2017, sono subentrati il batterista Chris Hill, il bassista Bailey Stapledon e il chitarrista Toby Holmes che, terminati gli studi, si sono trasferiti a Sheffield insieme alla Scott. Qui hanno iniziato ad esibirsi dal vivo interpretando cover di Supertramp e Chris Isaak insieme a brani inediti.

Nel 2018, la band ha pubblicato il suo primo singolo, Monsters, e il primo EP, intitolato Adolescence, che ha raccolto i successivi inediti Bulldog, Space Girl e Waste My Air. Un album che, nel giro di un anno, ha raccolto oltre 10 milioni di stream su Internet.

Nel 2019 la formazione ha visto l’ingresso di Antonia Pooles al basso in sostituzione di Stapledon e fatto uscire il singolo inedito The Light, utilizzato nei trailer del videogioco della Codemasters Grid e scelta per le pubblicità della Vodafone in Germania. Dello stesso anno sono anche Break the Silence e Runaway.

Chi sono i Sophie and the Giants: il successo con Hypnotized

Successivamente i SATG hanno collaborato con il DJ tedesco Purple Disco Machine al brano Hypnotized, pubblicato l’8 aprile 2020, le cui sonorità sono ispirate a quelle dell’italo disco in voga negli anni Ottanta. Il brano ha riscosso un grande successo in tutta Europa, soprattutto in Italia dove ha ottenuto il quadruplo disco di platino. Nel 2021 hanno infine pubblicato i singoli Right Now e Don’t Ask Me To Change e realizzato, insieme a Michele Bravi, il brano Falene.