Chi sono i nuovi membri del cast di Bridgerton 2

A breve torna Bridgerton su Netflix. L’acclamata serie, giunta alla sua seconda stagione, per il nuovo capitolo dice addio ad alcuni personaggi e benvenuti ad altri. Ecco il cast completo della serie e chi sono le new entries di Bridgerton 2.

Bridgerton 2, il cast

Torna Bridgerton su Netflix. Per la seconda stagione, però, non ci sarà Regé-Jean Page, il bel Duca di Hstings, che ha detto addio alla serie – e a un cachet da urlo – per dedicarsi alla propria carriera cinematografica. Nondimeno la fiction si prepara ad accogliere i nuovi membri del cast.

Si tratta, in particolare, di Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch e Rupert Young, scelti, rispettivamente, per interpretare i ruoli della debuttante Edwina Sharma, di Mary Sharma, madre di Edwina, dell’intellettuale Theo Sharpe e di Jack, indissolubilmente legato ad una delle famiglie in vista nella serie tv.

I quattro reciteranno al fianco di Simone Ashley, scelta come volto della donna che catturerà il cuore del Visconte Anthony Bridgerton, sulle cui vicende sentimentali si incentrerà la seconda stagione della serie.

Simone Ashley, Kate Sharma, nella serie tv, è parte di una famiglia indiana all’interno della quale convoglieranno anche Edwina e Mary, interpretate da Charithra Chandran e Shelley Conn. Il tutto è parte del piano multietnico tracciato da Shonda Rhimes.

“Volevamo riflettere il mondo contemporaneo, anche se la nostra storia è ambientata nel diciannovesimo secolo era molto importante per noi che il pubblico di oggi ci si potesse riconoscere. Ho lavorato con Shonda a lungo e so che il nostro scopo è scegliere l’attore migliore per ogni ruolo. Per questo ci siamo presi delle libertà creative, non avevamo intenzione di fare una lezione, la serie sposa bene la storia con l’elemento di fantasia. Per quel che riguarda l’identità etnica dei personaggi noi abbiamo preso una teoria sulla regina Charlotte, quella che vorrebbe fosse la prima regina di origini miste della storia, e ci siamo domandati: “Cosa sarebbe successo se grazie a lei altre persone di colore fossero state elevate in società con titoli, con terre?”. Da queste domande è nato il personaggio del Duca di Hastings”, ha spiegato Chris Van Dusen, showrunner e produttore esecutivo di Bridgerton.