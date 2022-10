Chi sono i nuovi capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato? Si volgono il 18 ottobre le elezioni anche dei vice-presidenti delle due assemblee del Parlamento, dopo la ritrovata armonia nel centrodestra. Si tratta della prima tappa di una settimana che si concluderà con le delegazioni dei partiti che saliranno al Colle per le consultazioni con il Capo dello Stato. Il tutto, naturalmente, in vista della formazione del nuovo governo.

Sono in corso, oggi 18 ottobre, le elezioni dei nuovi capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato, così come dei vice-presidenti delle due assemblee del Parlamento. Alcuni schieramenti hanno le idee chiare e hanno già designato i nomi dei capigruppo. Altri partiti, come il Pd, sono in alto mare. Ma ecco le posizioni.

Fratelli d’Italia: In casa di Fratelli d’Italia Luca Ciriani (già eletto) e Francesco Lollobrigida dovrebbero restare al proprio posto.

Forza Italia: Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo saranno rispettivamente i capigruppo al Senato e alla Camera. Sono queste le scelte comunicate direttamente da Silvio Berlusconi in una lettera inviata ai nuovi parlamentari di Forza Italia.

Lega: La Lega si avvia a confermare i capigruppo uscenti sia alla Camera che al Senato. A Montecitorio a guidare i deputati sarà ancora Riccardo Molinari (che è stato in lizza per la presidenza, dove poi è stato eletto Lorenzo Fontana). Confermato anche Massimiliano Romeo a Palazzo Madama.