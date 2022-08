Chi sono i giovani under 35 candidati dal Partito Democratico

Il segretario del Pd Enrico Letta ha scelto quattro candidati capilista under 35 per dimostrare «lo spazio e l’attenzione che il dem intende dare ai giovani». I nomi sono: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina e Marco Sarracino.

Chi sono gli under 35 candidati dal Pd: Rachele Scarpa

Si tratta di giovani ancora poco noti a livello nazionale, ma che da anni portano avanti battaglie politiche nei loro territori di provenienza. Candidata tra gli under 35 del Pd c’è Rachele Scarpa, 25 anni e originaria di Treviso. Non è la prima volta che entra in una lista. Scarpa era stata già candidata come indipendente nella lista del Pd a sostegno di Arturo Lorenzoni alle Regionali del 2020, poi vinte dal leghista Luca Zaia.

Si è diplomata al Liceo Classico e ha conseguito una laurea in lettere antiche all’Università di Padova, crescendo nel frattempo tra le fila della Rete degli Studenti Medi, di cui è diventata coordinatrice regionale. Ha poi fatto esperienza nel movimento delle Sardine. Tra i temi che più le interessano ci sono quelli legati alla difesa dei diritti umani. In particolare si impegna nella lotta alle disuguaglianze di genere e nel lavoro.

Rispetto al Veneto, in passato, scriveva di «avere la speranza di vivere in una regione più inclusiva, più solidale, più aperta e più pulita. Provo tanto amore per la mia regione, dove sono andata a scuola e all’università, ho potuto curarmi e sono felice di vivere. Ma provo tanta rabbia perché per tanti miei coetanei il Veneto non è questo: non è una terra di possibilità e futuro, non è inclusiva, non garantisce opportunità e welfare, non pensa alla tutela dell’ambiente e dei diritti di tutti. La Lega governa il Veneto da prima che io nascessi. Ogni anno vedo i miei coetanei migrare, fuggire o rassegnarsi all’impossibilità di costruire un futuro migliore qui e di immaginare una politica libera da odio e più vicina ai nostri bisogni: non riesco a sopportare l’idea di una regione dove le energie giovanili sono trascurate e lasciate ai margini».

Caterina Cerroni e Raffaele La Regina