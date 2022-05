Chi sono i Go_A, la band ucraina che ha aperto il concertone del Primo Maggio

È iniziato il Concertone del Primo Maggio, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Ad aprire la maratona musicale, condotta da Ambra Angiolini con maglione giallo e blu, è stata la band ucraina Go_A, insieme ad alcuni rifugiati che hanno lanciato un messaggio di pace nelle loro lingue, prima di intonare Imagine di John Lennon. Le cose da sapere sul gruppo ucraino.

Go_A, un album all’attivo

I Go_A si sono formati nel 2012 a Kyiv, dall’idea del polistrumentista Taras Ševčenko di creare una band che fondesse la musica elettronica con quella folk ucraina. Gli altri membri sono Kateryna Pavlenko (voce), Ihor Didenčuk (flauto) e Ivan Grigorjak (chitarra). Messi sotto contratto nel 2016 dall’etichetta discografica Moon Records, i Go_A hanno all’attivo un album: #Idynazvuk, lanciato nello stesso anno.

Go_A, la partecipazione all’Eurovision Song Costest

Nel 2020 i Go_A hanno partecipato e vinto il concorso musicale Vidbir, che garantisce al primo classificato la partecipazione al successivo Eurovision Song Contest. All’edizione 2020 di Rotterdam, cancellata (o meglio posticipata) a causa della pandemia di Covid, i Go_A avrebbero dovuto presentare il brano Solovej, arrivato al primo posto sia nel voto delle giurie che in quello del pubblico. La band è stata poi confermato come rappresentante nazionale dell’Ucraina per l’edizione del 2021, dove ha portato il brano Šum, piazzandosi al quinto posto su 26 partecipanti con 364 punti totalizzati. A Rotterdam, nell’edizione che ha visto il trionfo dei Maneskin, i Go_A sono tra l’altro risultati i preferiti dal televoto italiano.

L’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà dal 10 al 14 maggio al Pala Alpitour di Torino, non vedrà la partecipazione dei russi, esclusi, mentre Kyiv sarà protagonista con la Kalush Orchestra. Il gruppo pop-folk ucraino, però, non sarà sul palco se non tramite una performance registrata a causa della guerra.