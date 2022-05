Chi sono gli uomini più ricchi del mondo? Classifica e patrimoni

Chi sono gli uomini più ricchi del mondo? Nonostante la guerra, la pandemia e il crollo dei mercati azionari, ci sono 2.668 miliardari in tutto il mondo, seppur con un patrimonio in leggero calo rispetto a quello del 2021. Inoltre, nella classifica annuale stilata da Forbes, sono stati inseriti nuovi ricchi. Ecco chi sono.

Chi sono gli uomini più ricchi del mondo?

Per Forbes, nella classifica dei miliardari, sono 236 i nuovi arrivati ​​che si sono uniti a questo particolare club. Stiamo parlando, per esempio, della pop star Rihanna, il regista del Signore degli Anelli, Peter Jackson, e il venture capitalist Josh Kushner. Inoltre, è la prima volta in assoluto che Barbados, Bulgaria, Estonia e Uruguay piazzano in classifica un miliardario. Senza dimenticare che, nonostante l’anno incerto, 1.050 miliardari sono più ricchi di quanto non fossero già un anno fa.

La classifica

Elon Musk è l’uomo più ricco al mondo, per la prima volta in vetta alla classifica dei miliardari, con un patrimonio netto di circa 219 miliardi di dollari all’11 marzo. Si tratta di 68 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso anno, anche grazie all’aumento del 33% del prezzo delle azioni della compagnia di auto elettriche Tesla.

Jeff Bezos è dunque sceso al secondo posto dopo quattro anni. La causa è un calo del 3% fatto registrare dalle azioni Amazon e dell’aumento delle sue donazioni in beneficenza, che hanno ridotto di 6 miliardi di dollari il suo patrimonio netto.

Al terzo posto si piazza invece il magnate francese del lusso, Bernard Arnault, che nell’ultimo anno ha aumentato la sua fortuna di 8 miliardi di dollari. A completare la top 5 ci sono poi Bill Gates e Warren Buffett, rispettivamente con un patrimonio netto di circa 129 e 128 miliardi di dollari.

Gli italiani più ricchi al mondo

Sempre secondo la classifica mondiale di Forbes, sono due gli italiani che rientrano nella lista delle persone più ricche al mondo. Al 36esimo posto troviamo Giovanni Ferrero, proprietario della nota marca di dolciumi e di Nutella, con un patrimonio netto di circa 36 miliardi di dollari. Mentre al 56esimo posto c’è Leonardo Del Vecchio, imprenditore nel settore dell’ottica, che possiede circa 27 miliardi di dollari.

I nuovi miliardari nel 2022

Quest’anno sono 86 i miliardari con meno di 40 anni presenti nella classifica. Tra le new entry ci sono Melanie Perkins, la 34enne cofondatrice e ceo della piattaforma di progettazione grafica Canva, e Vlad Yatsenko, il 38enne cofondatore e chief technology officer della banca digitale Revolut.

Ma il dato ancora più impressionante è che sono 12 gli under 30 che sono entrati a far parte della classifica di quest’anno. Tra questi spiccano il miliardario più giovane del mondo, il 19enne erede della catena tedesca di farmacie, Kevin David Lehmann, e la new entry Gary Wang, 28 anni, cofondatore americano della piattaforma di exchange di criptovalute FTX, con sede alle Bahamas. Si tratta di uno dei 19 miliardari che sono riusciti ad arricchirsi grazie alla blockchain e alle criptovalute.