Chi sono Francesca Fariello e Chiara Ratti di Cibo Supersonico

Chiara Ratti e Francesca Fariello sono le fondatrici di Cibo Supersonico, un progetto che mette in primo piano il benessere e l’alimentazione, unito all’attenzione per l’ambiente. La coppia ha infatti vissuto un mese intero a impatto zero, e dopo il primo esperimento si è lanciata nel settore, organizzando eventi e corsi. Ecco chi sono Francesca Fariello e Chiara Ratti.

Cibo Supersonico: chi sono Chiara Ratti e Francesca Fariello

Chiara è nata ad Erba, ha 35 anni e di professione fa la social media manager, mentre Francesca è una chef 33enne originaria di Formia. “Cibo Supersonico – scrivono nel loro sito – vede la cucina vegetale come parte integrante del processo di guarigione, e ha iniziato a svilupparsi dopo aver fatto esperienza di un tumore al seno nel 2016″.

Il progetto, nato quasi per gioco durante la pandemia, intende promuovere e sostenere l’alimentazione a base vegetale, con particolare attenzione all’ambiente. L’idea di grande successo ha così lanciato Chiara e Francesca nel settore, nel quale adesso la coppia organizza eventi e seminari. Dall’esperienza è nato il libro dal titolo Cibo Supersonico.

La vita a impatto zero

Le due socie nel 2021 hanno vissuto un mese intero a impatto zero, staccando il loro contatore e riducendo al minimo le emissioni di CO2 quotidiane. In particolare, Francesca e Chiara hanno rinunciato all’elettricità (e di conseguenza luce, forno, freezer, frigorifero, lavatrice ecc) e all’acqua calda. L’unica energia che utilizzavano era fornita dai pannelli solari installati sul balcone.

Inoltre, hanno eliminato gli acquisti, a meno che non fossero strettamente necessari, e i viaggi in auto. Le due colleghe si sono spostate solo a piedi o tramite l’utilizzo di mezzi pubblici. Francesca e Chiara hanno anche piantato 200 alberi in provincia di Brescia per dare un sostegno concreto all’iniziativa “Piantumazione Selvaggia”.

I corsi di cucina vegetale

Francesca Fariello e Chiara Ratti organizzano anche dei corsi di mentorship di cucina vegetale di un paio d’ore, da svolgere comodamente in videochiamata. Su questa iniziativa, sempre sul sito di Cibo Supersonico leggiamo: