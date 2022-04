Chi sono le figlie di Putin che hanno cambiato cognome per paura di sanzioni

La Ue avrebbe proposto di sanzionare le due figlie di Vladimir Putin: lo scrive il Wall Street Journal, citando diplomatici a conoscenza del dossier. Si tratta di Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova e sono le uniche due figlie riconosciute pubblicamente dal leader del Cremlino, che avrebbe avuto successivamente altri quattro figli dalla relazione con l’ex ginnasta Alina Kabaeva. Mariya e Katerina, che hanno cambiato cognome per questioni di privacy e, pare, anche per aggirare possibili sanzioni, sono nate dal matrimonio con Ljudmila Skrebneva, celebrato nel 1983 e terminato legalmente con il divorzio arrivato nel 2013. Ecco chi sono.

Maria Vorontsova, la primogenita

Nata Mariya Vladimirovna Putina, ha quasi 37 anni ed è la figlia maggiore di Putin. Nata il 28 aprile 1985 a San Pietroburgo, è sposata con il manager olandese Jorrit Faassen: la coppia (che sarebbe vicina al divorzio) ha avuto due bambini, nati nel 2012 e nel 2016. Maria ha studiato biologia e medicina, laureandosi in endocrinologa pediatrica all’Università di Mosca.

Associata al più grande progetto d’investimento privato in Russia nel campo della cura del cancro, lavora come genetista e si occupa di progetti di ricerca sullo studio del Dna.

Katerina Tikhonova, la secondogenita

Yekaterina Vladimirovna Putina, questo il vero nome della secondogenita di Putin, è nata a Dresda, allora Germania Est, il 31 agosto 1986: il cognome che ha adottato è quello della nonna materna. Dopo la laurea in studi asiatici, ha conseguito un master in fisica e matematica. Oggi dirige Innopraktika, organizzazione dedicata allo sviluppo degli atenei russi e, come riportato dalla stampa locale, sarebbe anche capo del nuovo istituto per la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale dell’Università di Mosca.

Ha un passato da ballerina acrobatica rock’n’roll: per anni è stata vicepresidente per il marketing della World Rock and Roll Confederation, l’ente che organizza gare di questa disciplina in tutto il mondo. Nel 2013 ha sposato Kirill Shamalov, figlio di Nikolai, comproprietario di Rossiya Bank. La coppia avrebbe divorziato nel 2018.