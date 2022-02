No Time to Die ha chiuso la carriera di Daniel Craig come James Bond. L’attore britannico ha infatti appeso definitivamente lo smoking al chiodo e ora è partita la corsa per il successore. L’agente 007 ha bisogno di un nuovo volto e i bookmakers hanno aperto le scommesse. Una cosa è certa: non sarà una donna a prendere il posto dell’agente dell’MI6. Barbara Broccoli, storica produttrice della saga, è stata chiara. «Il prossimo James Bond sarà un uomo, non credo che una donna possa interpretare il personaggio», aveva dichiarato all’Hollywood Reporter. «Credo nell’idea di creare personaggi femminili ex novo, non di calare le donne in ruoli maschili». Possibile però una svolta Lgbtq, qualora arrivasse l’attore giusto. E allora chi sarà il prossimo 007? Ecco una lista dei candidati più papabili, fra veterani del cinema e giovani suggestioni.

Da Henry Cavill a Idris Elba, tutti i nomi per il prossimo James Bond

1. Idris Elba, il candidato più papabile

Il suo nome continua a girare da mesi, forse anni. Idris Elba, 49enne di Londra, è uno degli attori più accreditati per guidare l’Aston Martin DB5 e sorseggiare Martini. Il suo magnetismo, sia caratteriale sia fisico, rappresenta per Esquire uno dei punti di forza per la sua candidatura. Inoltre, in supporto di tale ipotesi, la stessa Barbara Broccoli di recente ha detto di aver «avviato una conversazione». L’età potrebbe però giocare a sfavore, anche se Roger Moore abbandonò pistola e smoking a 58 anni.

2. Jamie Dornan, un James Bond dal grande fascino

E se il prossimo James Bond unisse la sensualità di Christian Grey in 50 sfumature di grigio e la sicurezza di Peter Spector in The Fall? Jamie Dornan è infatti per Esquire un altro papabile candidato per il ruolo di 007. Negli anni ha dimostrato di cavarsela bene con vari generi, comicità inclusa, ma la fama dei suoi precedenti lavori potrebbe rappresentare una nota dolente. Il pubblico potrebbe rischiare di associarlo più ad altri film che all’agente segreto più importante del Regno Unito.

3. Robert Pattinson, un vampiro con lo smoking

Chance anche per l’ex vampiro di Twilight. Robert Pattinson, dal suo esordio fantasy, è maturato molto, come dimostra uno dei suoi prossimi progetti. Il 3 marzo infatti sarà in sala con The Batman, tra i film più attesi del 2022, nei panni nientemeno che del Cavaliere Oscuro. Ha fascino e carisma, ma il suo impegno in numerosi film di successo (cui potrebbe aggiungersi la saga sui fumetti DC) potrebbe allontanarlo dal franchise di 007.

4. Tom Hardy, l’eterna promessa

Assieme a Idris Elba, Tom Hardy è fra i favorit dai bookmakers per interpretare James Bond. Il 20 settembre 2020 alcuni annunciarono addirittura un suo ingaggio, che sarebbe dovuto arrivare in concomitanza con l’uscita di No Time to Die. Sebbene ciò non sia avvenuto, gli allibratori lo considerano ancora potenzialmente favorito. Per Esquire avrebbe anche un aspetto simile al Bond dei romanzi. Le ultime dichiarazioni infine hanno lasciata aperta la speranza: «C’è un detto nella confraternita della recitazione. Se parli di Bond, sei automaticamente fuori, e io non posso assolutamente farlo».

5. René-Jean Page, il fascino del duca di Bridgerton

Tutti lo conoscono come Simon Basset, il duca di Hastings in Bridgerton. Alto, di bell’aspetto e dotato di stile, René-Jean Page potrebbe rappresentare un’interessante sorpresa per il prossimo James Bond. Esquire riporta che, dall’uscita della serie Netflix, la sua quotazione è scesa da 40 a 1 fino a 3 a 1. Insomma, per i bookmakers potrebbe essere imminente un suo annuncio.

6. Michael Fassbender, tra i preferiti del pubblico

Nel 2016, durante un’intervista a Gq, Michael Fassbender dichiarò che non avrebbe mai accettato il ruolo di James Bond. Tuttavia, nonostante la presa di posizione, il suo nome continua a circolare come potenziale outsider. Di recente, un grande numero di scommesse incentrate sul volto di Magneto negli X-Men hanno attirato l’attenzione su di lui, tanto che i bookmakers lo danno 21 a 1. Anche Daniel Craig negò un suo interesse per l’agente segreto prima di accettare la parte, quindi nulla è ancora deciso.

7. Tom Holland, l’asso pigliatutto del momento

Per Esquire è «l’asso pigliatutto». Tom Holland, dopo il successo nei panni di Spiderman, è uno degli attori del momento. Il 17 febbraio sarà al cinema con Uncharted e ha già annunciato che interpreterà il ballerino Fred Astaire. «In quanto giovane ragazzo inglese che ama il cinema, mi piacerebbe essere James Bond», ha detto l’attore nei mesi scorsi. Principale ostacolo al suo casting è però l’età, dato che ha appena 25 anni e sarebbe di gran lunga il più giovane Bond della storia.

8. Henry Cavill, una seconda chance per il prescelto di James Bond

Per l’Hollywood Reporter, il candidato ideale è indubbiamente Henry Cavill. Il volto di Superman e Geralt di Rivia in The Witcher era già stato nel 2005 il prescelto per succedere a Pierce Brosnan, ma si vide scavalcato da Daniel Craig per la sua giovane età (allora aveva 23 anni). Nel 2021, al Sunday Times, disse che non avrebbe mai detto di no a una chiamata, quindi mai dire mai. Meno convinto Gq, che afferma che nessuno può essere sia Superman sia James Bond allo stesso tempo.

9. Luke Evans, una svolta Lgbtq per James Bond

Luke Evans potrebbe essere un altro candidato appetibile per il ruolo di 007. Soprattutto, secondo l’Hollywood Reporter, qualora la svolta Lgbtq prendesse realmente piede. L’attore, non ha mai celato la propria omosessualità, e sarebbe il protagonista perfetto per aprire una nuova strada al personaggio. I bookmakers però non sembrano pensarla allo stesso modo.

10. Da Richard Madden a Aidan Turner, le scelte meno quotate

La folla di potenziali candidati nel ruolo di James Bond potrebbe andare avanti ancora a lungo. Tra i più accreditati anche Richard Madden (il Robb Stark di Game of Thrones), Tom Hiddleston (Loki) e Cillian Murphy, noto al grande pubblico per la serie Peaky Blinders. Alcuni danno in lizza anche Aidan Turner (Leonardo nell’omonima serie Rai Fiction), Nicholas Hoult ed Harry Styles, l’ex One Direction che ha da poco esordito nel mondo del cinema. Scelte meno probabili, ma non per questo impossibili. D’altronde, James Bond ha abituato tutti al finale a sorpresa.