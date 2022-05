Chi m’ha visto stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Alessandro Pondi dirige Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino in Chi m’ha visto, commedia del 2017 in onda stasera 21 maggio alle 21,25 su Rai1. La trama, che si ispira a una storia vera, racconta le vicende di Martino Piccione, chitarrista di talento che spera di diventare famoso anche come solista. Per farlo, escogita con un amico un piano tanto assurdo quanto pericoloso: sparire. Nel cast anche Sabrina Impacciatore, Maurizio Lombardi e Dino Abbrescia. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi m’ha visto, trama e cast del film stasera 21 maggio 2022 su Rai1

La trama di Chi m’ha visto, opera prima di Alessandro Pondi, ruota attorno alla figura di Martino Piccione (Beppe Fiorello). Abile e talentuoso chitarrista pugliese, accompagna da anni i grandi artisti del panorama italiano nei loro tour mondiali, eseguendo eccellenti assoli sul palco. Nonostante si esibisca accanto ai giganti della musica, coltiva dentro il sé il sogno di sfondare anche come solista per far ascoltare i suoi brani alla gente. Tuttavia, nessuno lo supporta, nemmeno la gente del suo piccolo paese in Puglia dove torna alla fine di ogni tournée. Le opinioni della gente sembrano convincerlo sempre più che, nel mondo dello spettacolo, non conta quanto vali ma come ti poni di fronte alla gente.

Nell’ultimo e disperato tentativo di finire al centro dei riflettori, contatta l’amico Peppino (Pierfrancesco Favino), un “cowboy” di paese un po’ ignorante ma senza fronzoli. I due escogitano un piano bislacco ma funzionale per canalizzare l’attenzione dei media su Martino: sparire dalla circolazione. Rifugiandosi nel piccolo casolare dell’amico, il chitarrista fugge dalla vita mondana senza dare alcuna spiegazione. Il gesto estremo lo porta persino al centro di Scomparsi, programma televisivo condotto da Simonetta Sabelli De Santis (Sabrina Impacciatore). Qui tanti artisti, da Morandi a Jovanotti passando per Giuliano Sangiorgi ed Elisa, lanciano un appello per ritrovare il loro amato chitarrista.

Chi m’ha visto, 5 curiosità sul film stasera 21 maggio 2022 su Rai1

Chi m’ha visto, la storia vera che ha ispirato il film

Sebbene abbia l’impronta satirica e umoristica, il film di Pondi si ispira a una storia vera. Il soggetto è infatti opera di Martino De Cesare, chitarrista jazz e pop originario di Taranto. Classe 1967, suonò al fianco di artisti come Eugenio Bennato e Tony Esposito. L’uomo ha dichiarato però di non aver mai messo in atto il suo progetto di sparizione, poiché sua madre seguiva sempre con attenzione in tv le storie delle persone scomparse.

Chi m’ha visto, il ruolo di Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore veste i panni della conduttrice di Scomparsi, programma che ricorda da vicino Chi l’ha visto? di Rai3. L’attrice ha dichiarato che, prima delle riprese, la produzione le aveva chiesto di dare al suo personaggio l’impronta di Federica Sciarelli, conduttrice della trasmissione Rai. Impacciatore ha deciso di fare in un altro modo, in quanto non intendeva prendere in giro una figura professionale così autorevole come quella della presentatrice di Chi l’ha visto?.

Chi m’ha visto, le location in Puglia

Così come la storia vera da cui trae ispirazione, il film con Fiorello e Favino si svolge prevalentemente in Puglia. La troupe ha infatti girato le scene a Ginosa di Puglia grazie a un paesaggio che, come ha detto lo stesso Fiorello, ha un sapore western che richiama anche i Sassi di Matera.

Chi m’ha visto, il cameo di 40 artisti

Dopo la sparizione del protagonista, diversi musicisti intervengono in tv per lanciare un messaggio e aiutare così le ricerche del loro chitarrista. Nel film fanno così un cameo 40 grandi volti della musica italiana, tra cui Jovanotti, Gianni Morandi ed Elisa. E ancora, compaiono il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, Max Pezzali, J-Ax, Gigi d’Alessio, Emma e Giorgia.

Chi m’ha visto, Beppe Fiorello a lezione di chitarra

Per preparare al meglio il ruolo da protagonista, Beppe Fiorello ha dichiarato di aver preso lezioni di chitarra da un insegnante privato per alcuni mesi prima delle riprese. In questo modo è riuscito a calarsi nei panni di Martino in modo più fedele senza aver bisogno di aiuto durante i ciak.