Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 la scomparsa di Marzia e Andreea

Nuovo appuntamento su Rai3, stasera 5 ottobre alle 21.25, per Chi l’ha visto?. Con la guida di Federica Sciarelli, da anni al timone della trasmissione, i telespettatori potranno seguire le novità dei principali casi di cronaca italiana. Focus sulle sparizioni misteriose e sugli omicidi irrisolti ancora alla ricerca della verità e della giustizia. Al centro della puntata odierna ci sarà ancora una volta, come la scorsa settimana, la vicenda di Marzia Capezzuti, di cui ormai non si hanno notizie da circa un anno. Spazio poi anche al caso di Andreea Rabciuc, per cui proseguono senza sosta le ricerche, e per la morte di Jois, ancora avvolta nel mistero. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, tutti i temi della puntata stasera 5 ottobre 2022 su Rai3

Nella nuova puntata di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli tornerà per la seconda settimana consecutiva sulla vicenda di Marzia Capezzuti. La giovane 29enne scomparve a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, l’1 giugno 2021. Da allora non si hanno più sue notizie, nonostante le continue ricerche e gli appelli dei suoi genitori. Quel giorno inviò loro un messaggio rivelando una gravidanza, frutto dell’unione con il compagno, un uomo di nome Peppe di cui non aveva mai fatto parola. Secondo le ricostruzioni, però, l’uomo sarebbe morto per colpa di ictus, lasciando Marzia in balia della proprietaria di casa che l’avrebbe trattata come una schiava. Nello studio di Chi l’ha visto? stasera 5 ottobre ci sarà un’altra donna che ha vissuto proprio in quella stessa abitazione. Potrà fornire dettagli maggiori sulla proprietaria, sperando di aiutare le indagini a portare a galla la verità.

Nella prossima puntata: Che cosa è successo a Marzia? Parla una donna che aveva vissuto nella stessa casa.#Mercoledì #5ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/OsnHUfu2Md — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 4, 2022

Chi l’ha visto? si concentrerà poi anche sul caso di Andreea Rabciuc. La 27enne, campionessa di tiro a segno di origini rumene, è scomparsa da Montecarotto, in provincia di Ancona, da ormai sei mesi. «Credo che sia salita in auto con qualcuno che l’ha raggiunta dopo essere andata via da noi», ha detto il fidanzato Simone. Eppure ancora un forte mistero aleggia sulla sua sorte. Nuovo focus poi, come la scorsa settimana, sulla morte di Jois, 19enne studente di economia trovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. Una recente teoria infatti vedrebbe il probabile coinvolgimento di una setta. Infine, spazio agli appelli e alle richieste di aiuto da parte dei telespettatori, in ansia per un proprio parente o amico.