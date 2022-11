Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 ospite un cugino di Saman

Chi l’ha visto? torna su Rai3 con i casi di cronaca che più di altri occupano le prime pagine dei giornali. Stasera 30 novembre alle 21.25, in compagnia di Federica Sciarelli, i telespettatori potranno conoscere gli ultimi sviluppi del caso di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara per aver rifiutato le nozze programmate dai suoi genitori. In studio ci sarà un suo cugino, che mal sopportava i suoi gusti occidentali. Ospite del programma anche la mamma di Gaia Randazzo, giovane scomparsa fra 10 e 11 novembre dopo aver preso il traghetto per Palermo da Genova. E ancora, spazio per gli aggiornamenti della storia di Marzia Capezzuti che da settimane tiene banco nella trasmissione. La visione di Chi l’ha visto? sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 30 novembre 2022 su Rai3

Il nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? in onda su Rai3 si concentrerà sui casi di tre donne. L’attenzione si focalizzerà inizialmente su Gaia Randazzo, ragazza di appena 20 anni scomparsa a bordo del traghetto che da Genova l’avrebbe portata a Palermo. La giovane si trovava sull’imbarcazione assieme al fratello la notte fra il 10 e l’11 novembre e da allora non si hanno più sue notizie. L’ipotesi avanzata dagli inquirenti sarebbe il suicidio in seguito a una delusione amorosa. Nel suo smartphone infatti ci sarebbe un messaggio scritto ma mai inviato dalla ragazza all’ex fidanzato in cui le avrebbe voluto chiedere scusa. L’analisi del cellulare sarà per questo fondamentale, mentre proseguono le ricerche in mare, senza alcun risultato. I familiari di Gaia però non credono che possa essersi tolta la vita. «Era serena e progettava il suo futuro», ha detto di recente la mamma, stasera in studio.

Torna "Chi l'ha visto?" “Saman indossava gli stessi abiti di quella sera”, recuperato il corpo nel casolare#Mercoledì #30novembre alle 21:25 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/tmy4aZf43g — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 28, 2022

Archiviato il caso di Gaia, Chi l’ha visto? si concentrerà su Saman Abbas. In attesa dell’autopsia del corpo riesumato dal casolare di Novellara, che si ritiene essere della ragazza, procedono le indagini sulla sua famiglia. Il 17 febbraio infatti ci sarà la prima udienza dibattimentale a carico di due cugini e dello zio Danish Hasnain, quest’ultimo forse esecutore materiale del delitto. Il padre della ragazza, Shabbar, dovrà rispondere dalle accuse a Islamabad il prossimo 6 dicembre. Stasera 30 novembre, intanto, Federica Sciarelli ospiterà in studio un altro cugino della 18enne, Irfan. Pur avendo detto agli inquirenti di non sapere nulla della ragazza, ha sempre criticato i suoi gusti occidentali arrivando anche a diverbi accesi con lei. Infine, spazio per nuovi aggiornamenti sul caso di Marzia Capezzuti, scomparsa a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Documenti inediti potrebbero svelare dettagli sul caso.