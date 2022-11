Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 l’omicidio di Saman Abbas

Nuovo appuntamento, stasera 23 novembre alle 21.25 su Rai3, con Chi l’ha visto?. Con la conduzione di Federica Sciarelli, la trasmissione si concentrerà come sempre sui casi più ostici e oscuri che riempiono le pagine della cronaca italiana. In primo piano l’omicidio di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane che sparì a Novellara fra 30 aprile e 1 maggio 2021. A distanza di un anno e mezzo, gli inquirenti hanno trovato resti umani nei pressi del casolare dove abitava la famiglia, ora fuggita nel Paese natio. A Chi l’ha visto? ci sarà spazio per immagini e documenti inediti che proveranno a far luce sulla vicenda. Spazio anche per i casi di Greta Spreafico, già al centro delle puntate scorse, e per la sparizione della piccola Santina, bambina palermitana di appena sei anni di cui non si hanno più notizie dal 1990. Visione disponibile in streaming sul sito l’app RaiPlay.

La nuova puntata in onda stasera 23 novembre partirà dal caso di Saman Abbas, la 18enne sparita da Novellara in provincia di Reggio Emilia nella notte fra 30 aprile e 1 maggio 2021. Di origini pakistane, si era opposta alle nozze combinate dai suoi genitori con un cugino in patria. Da allora di lei non si è saputo più nulla, mentre padre e madre sono fuggiti dall’Italia. Il primo, Shabbar, è stato arrestato in Pakistan e se ne attende l’estradizione in Italia, mentre la seconda ha fatto sparire le sue tracce. Intanto, a distanza di un anno e mezzo, sono venuti alla luce resti umani nei pressi del casolare dove abitava la famiglia di Saman. Si trovavano all’interno di uno scavo di circa un metro e mezzo dentro un edificio abbandonato.

Saman: "Cittadinanza postuma, estradare anche la madre". Appello del giornalista Ahmad Ejaz. "Per istituto del perdono, la madre potrebbe perdonare il marito e il fratello che ordinò l'omicidio dal Pakistan"

La Corte di Assise di Reggio Emilia pensa che molto probabilmente si tratta del corpo della ragazza, ma sarà necessaria la perizia tecnica il cui conferimento è previsto proprio per la giornata di oggi. Ad eseguire le analisi saranno due medici legali nominati dalla stessa Corte, tra cui Cristiana Cattaneo che già si occupò dei casi di Yara Gambirasio e Stefano Cucchi. Ad indicare il luogo dove scavare è stato lo zio di Saman, Danish, venerdì scorso. Intanto, per l’omicidio della ragazza sono a processo, oltre al padre e alla madre latitante, anche lo stesso Danish e i cugini della giovane, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, in carcere in Italia. Chi l’ha visto mostrerà inoltre documenti, filmati e immagini inediti che proveranno a far luce sulla vicenda, fra i casi di cronaca nera più oscuri degli ultimi anni.

Non solo Saman Abbas. Nella puntata odierna di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli dedicherà ampio spazio anche ad altri due casi di sparizione. La trasmissione di Rai3 tornerà ancora una volta su Greta Spreafico, la cantante rock già al centro delle puntate scorse. Originaria di Erba, si era recata a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, per vendere la casa ereditata dal nonno. Dopo aver trascorso la notte con un uomo conosciuto sui social, è sparita nel nulla. Infine, si andrà a Palermo dove non si trova la piccola Santina, bambina di appena sei anni, scomparsa il 23 marzo 1990 mentre giocava sotto casa. La settimana scorsa, Chi l’ha visto? ha mostrato, in presenza della sorella, un’immagine generata al computer del potenziale aspetto attuale della donna, che avrebbe 38 anni. Oggi in studio ci sarà la mamma. E ancora, spazio a richieste di aiuto, appelli e annunci dei telespettatori.