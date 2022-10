Chi l’ha visto? stasera su Rai3 la verità sul caso di Lisa Gabriele

Federica Sciarelli torna con un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?, in onda stasera 26 ottobre alle 21.20 su Rai3. Come sempre, la trasmissione cercherà di trovare la verità sui principali casi di cronaca irrisolti o avvolti nel mistero. Fra questi, omicidi sospetti ancora senza un colpevole e misteriose sparizioni nel nulla. La puntata di oggi si concentrerà sulla storia di Lisa Gabriele, 22enne uccisa nel 2005 sulle montagne di Montalto Uffugo (Cosenza). Dopo 17 anni, le forze dell’ordine hanno arrestato l’ex poliziotto e amante della ragazza, chiudendo così finalmente il caso. Si passerà poi agli ultimi aggiornamenti su Domenico Manzo e Antonio Cerottino, di cui non si hanno più notizie. Senza dimenticare gli appelli degli spettatori per cercare un caro o un amico scomparso. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 26 ottobre 2022 su Rai3

La verità sul caso di Lisa Gabriele dopo 17 anni

Tema centrale del nuovo episodio di Chi l’ha visto? sarà il caso di Lisa Gabriele. Il 7 ottobre 2005 gli agenti trovarono il corpo esanime della 22enne sulle montagne di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. A distanza di 17 anni, si è finalmente giunti alla verità. La ragazza sarebbe stata uccisa dall’ex poliziotto Maurizio Abate, oggi 52enne, con cui avrebbe intrattenuto una relazione clandestina. L’uomo infatti aspettava un bambino dalla compagna e avrebbe deciso di rompere il rapporto con Lisa, che non accettava la separazione. Per questo l’avrebbe soffocata con un cuscino, prima di inscenare un suicidio. Secondo le forze dell’ordine avrebbe agito con l’aiuto di un complice, la cui identità però resta ignota.

Lisa Gabriele: Arrestato Maurizio Mirko Abate, indagato dalla procura di #Cosenza per la giovane donna uccisa nel 2005 a #MontaltoUffugo. Ex agente della Polizia Stradale è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. #chilhavisto → https://t.co/Y09j7zwXwX pic.twitter.com/mAyYXlovMd — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 25, 2022

Il caso era stato archiviato contro ignoti nell’ottobre 2009, fin quando un esposto anonimo nel 2018 aveva portato alla riapertura delle indagini. Chi l’ha visto? descriverà una nota ufficiale delle forze dell’ordine in cui si sostiene che l’uomo avrebbe agito per timore che la compagna potesse scoprire il rapporto extraconiugale con Lisa e gli impedisse così di vedere suo figlio appena nato. Già da tempo però la relazione fra i due era teatro di violenze fisiche e psicologiche. Nei giorni antecedenti l’omicidio, la 22enne temette per la sua vita e quella dei cari, come certifica l’uccisione sospetta della sua cagnolina.

Aggiornamenti su Domenico Manzo e Antonio Cerottino

La nuova puntata di Chi l’ha visto? si concentrerà poi sul caso di Domenico Manzo. Muratore in pensione, scomparve l’8 gennaio 2021 mentre si allontanava dalla sua abitazione a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Le registrazioni delle telecamere lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso una vecchia stazione in disuso, poi il nulla. Quel giorno sua figlia Romina, oggi ancora indagata per sequestro di persona e falsa testimonianza, stava festeggiando a casa il suo 21esimo compleanno. Molti dei presenti hanno dichiarato che Manzo si sarebbe allontanato per fumare una sigaretta senza mai fare ritorno. Proprio Romina sarà stasera in studio assieme all’avvocato Federica Renna per gridare la sua innocenza e cercare la verità sulla sparizione del padre.

Infine, spazio per gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Antonio Cerottino, ausiliario 60enne dell’ospedale di Giugliano (Napoli). Il 18 agosto sarebbe dovuto rientrare dalle ferie, ma non si è mai presentato al lavoro. Da quel giorno più nulla, con la preoccupazione sempre crescente del fratello e di tutta la sua famiglia. Chi l’ha visto?, che sin dall’inizio si è interessato al caso, cercherà di analizzare più a fondo la storia, cercando di arrivare alla verità. Federica Sciarelli dedicherà poi ampio spazio alle richieste di aiuto dei telespettatori, che possono trasmettere il loro messaggio per trovare un amico o un parente.