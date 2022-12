Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 il caso di Liliana Resinovich

Stasera 14 dicembre, alle 21.25 su Rai3, torna il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli, ininterrottamente al timone della trasmissione dal 2004, presenterà aggiornamenti sui casi di cronaca più importanti degli ultimi mesi, fa omicidi senza colpevole e sparizioni improvvise. Questa sera si tornerà a parlare di Liliana Resinovich, nel giorno in cui ricorre il primo anniversario dalla sparizione. Pensionata triestina di 63 anni, fu trovata senza vita in un boschetto il 5 gennaio di quest’anno. Ospite in studio il fratello della donna, Sergio, che spiegherà la sua posizione grazie ad alcuni documenti inediti. Inoltre si parlerà ancora di Gaia Randazzo, con nuove testimonianze che riguardano la sua felpa. Spazio poi agli appelli dei telespettatori alla ricerca di un amico o un parente di cui si sono perse le tracce. Chi l’ha visto? sarà visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 14 dicembre 2022 su Rai3

Il 14 dicembre 2021, la 63enne Liliana Resinovich sparì improvvisamente da Trieste. Il 5 gennaio seguente, le forze dell’ordine trovarono il suo corpo senza vita in un boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Chi l’ha visto?, in occasione del primo anniversario dalla sparizione, tornerà ad affrontare il caso, attorno al quale aleggiano ancora diversi misteri. I consulenti della Procura di Trieste hanno stabilito che si è trattato di suicidio, ma molte cose non tornano. Ne è convinto il fratello della vittima, Sergio, che oggi sarà ospite di Federica Sciarelli nello studio della trasmissione. Sposata con un ex fotografo di 72 anni, Sebastiano Visentin, il giorno della scomparsa Liliana doveva incontrare l’amico e probabile amante Claudio Sterpin, un uomo di 82 anni.

Nella prossima puntata “Mia sorella Liliana non si è suicidata, ditemi chi le ha fatto del male”#Mercoledì #14dicembre alle 21:25 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #Trieste pic.twitter.com/oZoMhheBTx — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 13, 2022

Al momento del ritrovamento, la testa della donna era avvolta in due sacchetti di nylon trasparenti ma non presentava segni di violenza o abusi sessuali. Grazie a immagini e documenti inediti, Chi l’ha visto? e Sergio presenteranno la vicenda di Liliana sotto una nuova chiave di lettura che potrebbe portare finalmente alla verità. A seguire, Federica Sciarelli tornerà a parlare della sparizione di Gaia Randazzo. La 20enne di Genova scomparsa a bordo del traghetto per Palermo si sarebbe tolta la vita, versione cui i familiari non vogliono credere. La settimana scorsa, la mamma di Gaia aveva detto che sua figlia non avrebbe avuto alcun motivo per uccidersi, pertanto si nasconde un’altra verità. Stasera a Chi l’ha visto? testimonianze inedite sul caso, soprattutto riguardo alla felpa della ragazza. E ancora, spazio agli appelli dei telespettatori alla ricerca di un amico o un parente.