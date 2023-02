Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi Resinovich e Celentano

Nuovo appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?. Stasera 22 febbraio, alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli tornerà con una puntata ricca di aggiornamenti e novità sui principali casi di cronaca italiana. Al centro il caso di Liliana Resinovich, con un nuovo intervento in studio di suo fratello Sergio. Si tornerà ancora una volta a parlare della scomparsa di Cristina Golinucci e della morte di Chiara Bolognesi, sul cui destino sembra aleggiare la mano di un solo uomo. E ancora, spazio per Angela Celentano dopo l’esito negativo del test genetico su una ragazza sudamericana. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 22 febbraio 2023 su Rai3

La puntata odierna di Chi l’ha visto? partirà con gli ultimi aggiornamenti su Liliana Resinovich. La procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del caso, in quanto le indagini fanno pensare si tratti di allontanamento volontario e di suicidio. La 63enne scomparve il 14 dicembre 2021 senza lasciare messaggi o tracce, prima di venire trovata senza vita il 5 gennaio successivo nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. La donna era sposata con l’ex fotografo Sebastiano Visentin, ma quel giorno aveva appuntamento con l’amico – forse amante – Claudio Sterpi. Impossibile, secondo la procura, dire con certezza se il decesso sia avvenuto lo stesso giorno della scomparsa oppure se la donna abbia trascorso in solitudine qualche giorno ponendo fine alla sua vita solo qualche giorno prima del ritrovamento del corpo. In studio ci sarà però il fratello della donna, Sergio, convinto che si tratti di omicidio: «Mia sorella è stata uccisa».

Liliana Resinovich: Per procura di #Trieste fu suicidio, chiesta l’archiviazione. "Intenzionale decisione di por fine alla propria vita”, spiega un comunicato. “Nulla è stato trascurato di ciò che poteva essere ragionevolmente intrapreso".#chilhavisto→https://t.co/W0IBKe8YRW pic.twitter.com/auIxHaxevV — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 21, 2023

La puntata di Chi l’ha visto? proseguirà poi con ulteriori aggiornamenti su Angela Celentano. È negativo il test del Dna sulla ragazza sudamericana che si sperava fosse la bambina di tre anni scomparsa dal monte Faito il 10 agosto 1996. Che fine ha fatto la piccola e dove potrebbe trovarsi oggi? Con Federica Sciarelli si proverà a fare il punto della situazione, cercando nuove piste da battere nelle prossime settimane. Inoltre spazio per un altro caso che sta tornando spesso durante la stagione. Si parlerà ancora una volta di Chiara Bolognesi e Cristina Golinucci, la prima trovata senza vita e la seconda ancora scomparsa. Sulle due ragazze di Cesena sembra pendere lo stesso destino. In studio, Federica Sciarelli intervisterà Marisa, madre di Cristina, e il legale Nicodemo Gentile. Infine, spazio per le richieste di aiuto e gli appelli dei telespettatori in cerca di un parente o di un amico scomparso.