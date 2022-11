Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 il caso di Greta Spreafico

Consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto?. Stasera 9 novembre, alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli tornerà con una nuova puntata dedicata ai casi di cronaca più oscuri dell’attualità italiana. Spazio come sempre alle persone scomparse e agli omicidi irrisolti, nel tentativo di aiutare le forze dell’ordine con le indagini. Protagonista dell’episodio odierno sarà Greta Spreafico, cantante originaria di Erba di cui non si hanno più notizie dallo scorso giugno. Recatasi a Rovigo per vendere la casa ereditata dal nonno, non ha più fatto ritorno. A seguire, la trasmissione tornerà a parlare di Marzia Capezzuti con documenti e video inediti. Senza dimenticare come sempre gli appelli degli spettatori per ritrovare un parente o un amico scomparso. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti. È possibile interagire con la redazione del programma anche attraverso i canali social.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 9 novembre 2022 su Rai3

La nuova puntata di Chi l’ha visto? dunque si concentrerà principalmente sul caso di Greta Spreafico, la donna di 53 anni originaria di Erba (Como) di cui non si hanno notizie dal 4 giugno. Quel giorno si trovava a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, con l’intenzione di vendere l’abitazione ricevuta in eredità dal nonno. Stando alle ricostruzioni, risulta che si è allontanata con la sua auto, una Kia Picanto di colore nero, prima di sparire senza lasciare traccia. A denunciarne la scomparsa il compagno Gabriele, turbato dall’assenza di Greta. Nella casa ereditata, ha infatti lasciato il suo cellulare spento, portando con sé un secondo smartphone che risulta irraggiungibile. Sono passati cinque mesi, ma di lei nessuna notizia. Cosa le è successo? Secondo gli inquirenti, avrebbe trascorso l’ultima sera assieme a un uomo conosciuto sui social network, di cui Chi l’ha visto? trasmetterà in esclusiva un messaggio.

Archiviato il caso di Greta, Federica Sciarelli tornerà a concentrarsi ancora una volta sulla vicenda di Marzia Capezzuti, scomparsa l’8 marzo a Pontecagnano (Salerno). Al confine con Montecorvino Pugliano, gli agenti hanno trovato il corpo di una donna che potrebbe corrispondere a quello della 29enne milanese. Tuttavia bisognerà attendere l’autopsia, che verosimilmente non avrà luogo prima di fine mese, per la certezza del Dna. Nel frattempo, uno degli indagati nella vicenda è stato arrestato per aver tentato di evadere dai domiciliari proprio davanti alle telecamere di Chi l’ha visto? il 25 ottobre. Si tratta del giovane figlio della donna che ospitava Marzia a Potecagnano. Stasera ci sarà spazio per un focus in cui si potranno vedere documenti e video inediti sulla vicenda. Infine, seguiranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.