Chi l’ha visto?, stasera 12 ottobre su Rai3 il caso di Agata Scuto

Quinto appuntamento stagionale con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli, guida storica della trasmissione, presenterà ancora una volta i casi di cronaca più spinosi dell’attualità italiana. L’obiettivo sarà rispondere agli appelli della gente che chiede aiuto per ritrovare un parente o un amico di cui si sono perse le tracce. Spazio anche agli omicidi irrisolti, per cui si cerca ancora verità ma soprattutto giustizia. Stasera 12 ottobre, alle 21.20 su Rai3, la nuova puntata si aprirà con un focus su Agata Scuto, ragazza di cui non si hanno notizie da 10 anni. Sarà presente la madre per un ulteriore appello affinché possa almeno scoprire dove si trova il corpo della figlia. E ancora, spazio ad aggiornamenti su Marzia Capezzuti, su cui la trasmissione si era concentrata nelle ultime due settimane. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Chi l’ha visto?, temi e ospiti di stasera 12 ottobre 2022 su Rai3

Il caso di Agata Scuto e il processo per Palermo

Al centro della puntata di Chi l’ha visto?, come detto, il caso di Agata Scuto, 22enne disabile di Acireale di cui non si hanno notizie dal 4 giugno 2012. Denunciata subito la scomparsa, la madre Mariella aveva raccontato di averla lasciata a casa da sola per qualche giorno e di non averla più ritrovata al rientro. Dichiarazioni che però il patrigno, Rosario Palermo, avrebbe smentito in seguito. In una sua deposizione aveva infatti riferito agli inquirenti di averla vista più volte in compagnia di un ragazzo biondo, possibilmente il fidanzato, prima su uno scooter e poi in auto.

Da allora, le indagini non avanzarono significativamente fino al 2020, quando proprio Chi l’ha visto? richiamò l’attenzione delle forze dell’ordine. E i sospetti sono ricaduti proprio su Palermo, allora convivente della madre di Agata e arrestato il 17 gennaio scorso. Oggi è iniziato il processo, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Si pensa che infatti l’uomo possa avere ucciso la ragazza dopo aver saputo che era rimasta incinta per una loro relazione clandestina. Rosario però si dichiara innocente. Imputata per favoreggiamento personale anche Rita Sciolto, un’altra ex compagna dell’uomo. Oggi Federica Sciarelli ospiterà in studio proprio la mamma di Agata, Mariella, che lancerà un nuovo appello a Rosario. «Dimmi dove ha nascosto il corpo di mia figlia», si sente dire nelle anticipazioni.

Aggiornamenti su Marzia Capezzuti e gli appelli degli spettatori

Si passerà poi ad ulteriori aggiornamenti sul caso di Marzia Capezzuti, già al centro delle ultime puntate di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli farà infatti ascoltare alcune testimonianze inedite che proveranno a fare luce sulla ragazza, partita da Milano e scomparsa a Pontecagnano (Salerno). E ancora, spazio agli appelli della gente per ritrovare alcuni cari o amici di cui non si hanno notizie da tempo. Grazie ai canali social del programma, sono disponibili alcuni nomi in anteprima. Si tratta di Luigi e Daniel, spariti da Roma, e di Salvatore, scomparso da Lecce dal 19 settembre scorso.