Chi l’ha visto? stasera su Rai3 i casi di Greta Spreafico e Liam Biran

Greta Spreafico potrebbe essere vittima di sequestro. È questa la notizia principale da cui muoverà la nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda stasera 16 novembre alle 21.25 su Rai3. Federica Scairelli tornerà dunque sul caso della cantante 53enne originaria di Erba e scomparsa a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, lo scorso 4 giugno. A seguire, spazio anche per la sparizione di Liam Biran, il sommelier israelo-americano di cui non si hanno più notizie dal 2019. Diretto a Parigi, è infatti nei pressi di Torino. Oggi spuntano però nuove piste. E ancora, si ritornerà sulla vicenda di Marzia Capezzuti con ulteriori aggiornamenti. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare le puntate e i servizi precedenti.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 16 novembre 2022 su Rai3

Il caso principale di stasera sarà dunque, come anticipato, quello di Greta Spreafico. La donna, originaria di Erba e cantante di un gruppo rock, è sparita da Porto Tolle lo scorso 4 giugno. Qui si era recata per vendere l’abitazione ereditata dal nonno, ma improvvisamente si sono perse le sue tracce. All’interno della casa in questione, gli agenti hanno rinvenuto un suo cellulare spento, mentre un secondo dispositivo risulta del tutto irraggiungibile. La procura di Rovigo ha avanzato di recente l’ipotesi di sequestro, su cui Chi l’ha visto? cercherà di fare chiarezza. Federica Sciarelli raccoglierà la testimonianza dell’uomo, conosciuto sui social network, che ha trascorso l’ultima notte con lei. Si cercherà, grazie alle sue parole, di ricostruire gli eventi di quella sera e comprendere quale destino abbia visto protagonista la donna.

Archiviato il caso Spreafico, Chi l’ha visto? ospiterà in studio i genitori di Liam Biran, sommelier americano di origini israeliane sparito a Torino il 10 maggio 2019. Il ragazzo 32enne era in Italia solo di passaggio, in quanto diretto con il suo viaggio verso la Francia e, nello specifico, Parigi. Nell’ultima conversazione con sua mamma, aveva detto di aver comprato un biglietto di un treno, ma in realtà si è scoperto fosse diretto in bus verso Aosta. Di recente, in un bosco sono stati rinvenuti alcuni effetti personali del ragazzo, tra cui una tenda, il trolley, una camicia e il suo iPad. Inoltre, Chi l’ha visto? aveva fatto ascoltare in precedenza le parole di un testimone che avrebbe parlato con Liam ad Aosta. Infine spazio per nuovi aggiornamenti sul caso di Marzia Capezzuti e per gli appelli dei telespettatori alla ricerca di un parente o un amico.