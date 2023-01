Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i misteri di Villasanta e Greta

Nuovo appuntamento con la stagione di Chi l’ha visto?. In compagnia di Federica Sciarelli, anche stasera 25 gennaio, alle 21.25 su Rai3, si analizzeranno i casi italiani di cronaca più spinosi negli ultimi mesi. Con servizi e testimonianze inedite sarà possibile scavare a fondo per cercare la verità su omicidi, sparizioni e possibili rapimenti. Si inizierà dal misterioso assassino di Villasanta, in provincia di Monza, he avrebbe confessato di aver ucciso una persona su una scheda elettorale. L’attenzione si sposterà poi al caso di Greta Spreafico, la cantante rock di Porto Tolle di cui non si hanno notizie dallo scorso giugno. E ancora, spazio per la morte di Elena e Luana, madre e figlia ritrovate senza vita in un appartamento di Roma. La visione dell’episodio sarà disponibile anche in contemporanea streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. On demand è possibile poi guardare le puntate precedenti.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 25 gennaio 2023 su Rai3

«Ho ammazzato un uomo». Questa la lapidaria affermazione ritrovata su una scheda elettorale a Villasanta, un piccolo paese in provincia di Monza, e destinata alle Forze dell’Ordine. Nel biglietto anche la posizione di sepoltura del corpo, in un cantiere a nord del centro abitato, per cui si chiedeva un rito cristiano. Quale degli 800 elettori lo ha scritto e soprattutto chi sarebbe la vittima? A intricare ancor di più la vicenda c’è poi il ritrovamento di un secondo messaggio, però con calligrafia differente, in un garage di un condominio: «So che hai ucciso un uomo, tanto ti prenderanno». Al momento sono in programma ulteriori sopralluoghi degli inquirenti, nella speranza di trovare l’eventuale cadavere. Nella puntata odierna di Chi l’ha visto? , Federica Sciarelli tenterà di ricostruire la vicenda e trovare una spiegazione ai misteriosi messaggi anonimi.

"Chi l'ha visto?" torna in diretta su #Rai3 mercoledì #25gennaio alle 21:20. La redazione è operativa anche nel weekend. Intanto il video integrale dell'ultima puntata (disponibile fino a mercoledì).#chilhavisto→ https://t.co/OCIMxUS2JH — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) January 20, 2023

A seguire, Chi l’ha visto? tornerà ancora una volta sulla sparizione di Greta Spreafico, cantante rock 53enne originaria di Erba di cui non si hanno notizie dallo scorso 4 giugno. Negli ultimi tempi, chi la conosceva ha detto che la donna aveva paura di qualcuno. Con l’aiuto di immagini d’archivio e nuove testimonianze, la trasmissione proverà a capire assieme ai familiari cosa le è successo. Infine, spazio per un’ulteriore tragica vicenda di cui si cercano risposte. La sera del 19 gennaio gli agenti hanno trovato, in un appartamento di Roma, i corpi di Luana Costantini, 54 anni, e della madre 83enne Elena Bruselles, ex infermiera malata di Alzheimer. Quest’ultima sarebbe deceduta un mese prima della figlia. Dietro i decessi aleggia un lato più oscuro che lega la vicenda al satanismo e ai culti esoterici. Uno “sciamano” avrebbe frequentato la casa fino a dicembre.