Chi l’ha visto?, stasera su Rai3: tutti i casi di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli torna in prima serata con un nuovo episodio di Chi l’ha visto?. Stasera 28 settembre, alle 21.20 su Rai3, andrà in onda il terzo appuntamento della stagione 2022-23 che ha mantenuto il format che ormai da decenni contraddistingue la trasmissione. La conduttrice, assieme ai suoi ospiti, affronterà i casi di cronaca più spinosi, cercando di fare luce sulla verità e aiutare a trovare coloro di cui si sono perse le tracce. Tema principale di oggi sarà la sparizione di Marzia Capezzuti, di cui ormai non si hanno notizie da oltre un anno. Spazio poi anche ai decessi di Annunziata e Jois, ancora avvolti da alcuni misteri. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, i casi della puntata di stasera 28 settembre 2022 su Rai3

Il nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto? si focalizzerà su Marzia Capezzuti, giovane donna di 29 anni di cui non si hanno notizie da oltre un anno. La ragazza è infatti scomparsa a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, l’1 giugno 2021. Quel giorno, aveva inviato una foto ai propri genitori annunciando di aspettare un bambino dal compagno, un uomo di nome Peppe, che aveva loro tenuto nascosto. Secondo le prime ricostruzioni, però, l’uomo sarebbe morto a seguito di un ictus e avrebbe lasciato Marzia da sola in casa, dove la donna che la ospitava l’avrebbe trattata come una schiava. La procura sta indagando su cinque persone, tra cui la stessa proprietaria di casa, per omicidio e occultamento di cadavere. In studio con Federica Sciarelli ci saranno i genitori e la sorella della ragazza ancora in cerca della verità.

Torna "Chi l'ha visto?" Mazia è stata fatta sparire? “Io so tutta la storia…”, gli spettatori rispondono all’appello del padre Mercoledì #28settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/vjcshddZe1 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 26, 2022

Chi l’ha visto? tornerà poi anche sulla morte di Annunziata. Dopo aver conosciuto un uomo tramite un sito di incontri, lo avrebbe invitato a casa sua, poi la tragedia. La procura infatti ritiene sia stata maltrattata dal suo aguzzino fino alla morte. Tante però le domande irrisolte. Chi è l’assassino e, soprattutto, ci sono altre donne che lo hanno incontrato? Con l’aiuto della sua squadra, Federica Sciarelli tenterà di fare chiarezza su una vicenda ancora complessa. E ancora, spazio per la storia di Jois, studente di economia di 19 anni ritrovato senza vita nel mare di Vasto. La prima ipotesi ha parlato di suicidio, ma i suoi familiari non credono possa essersi tolto la vita. Per questo sono alla ricerca di testimoni che possano raccontare gli eventi. Infine, come sempre, spazio alla richieste di aiuto, agli appelli e alle segnalazioni dall’Italia.