Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi Resinovich e Pandolfo

Stasera 1 marzo, alle 21.25 su Rai3, torna Chi l’ha visto?. Con la conduzione di Federica Sciarelli si potrà scavare a fondo nei casi di cronaca ancora in cerca di risposta. Nell’appuntamento odierno si tornerà a parlare della morte di Liliana Resinovich, che la procura di Trieste ritiene si sia tolta la vita, con ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. In studio il fratello e un amico della vittima. A seguire ci si concentrerà su Valeria Pandolfo, 40enne trovata senza vita nel maggio 2021 dopo la storia con un uomo che ancora oggi lascia molti punti di domanda. Infine, spazio alle richieste di aiuto e agli appelli dei telespettatori. Visione del programma disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 1 marzo 2023 su Rai3

Il nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? tornerà ancora una volta sul caso di Liliana Resinovich. La 63enne di Trieste sparì infatti il 14 dicembre 2021 prima di essere ritrovata senza vita tre settimane dopo. Gli inquirenti sostengono si tratti di suicidio, seguito ad un allontanamento volontario della donna. La procura non esclude infatti che Liliana abbia vissuto circa due settimane «in un luogo non identificato per riflettere su come agire». Federica Sciarelli ospiterà anche questa settimana il fratello Sergio, che continua a sostenere l’ipotesi di omicidio. In studio ci saranno anche l’avvocato Nicodemo Gentile e Claudio Serpin, amico e probabilmente amante della vittima.

La puntata di Chi l’ha visto? proseguirà poi con un focus su Valeria Pandolfo, trovata senza vita il 17 maggio 2021. Due anni prima aveva intrapreso una relazione con un uomo che aveva conosciuto online. Inserita in gruppi Whatsapp dai contenuti sessuali, ruppe ogni rapporto con la famiglia lasciando Siracusa e andando a vivere a Prata Sannita, in provincia di Caserta, paese di residenza del compagno. Federica Sciarelli riceverà in studio Mirella Abela, mamma di Valeria, che racconterà anche di come ha scoperto della morte di sua figlia tramite un semplice Sms. Chi l’ha visto? concederà spazio anche ai messaggi dei telespettatori, in cerca di un amico o di un parente di cui non si hanno più notizie. È possibile infatti contattare la redazione tramite numero telefonico disponibile sul sito ufficiale oppure sui social network.