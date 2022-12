Chi l’ha visto?, stasera su Rai3 i casi di Liliana Resinovich e Polina

Federica Sciarelli torna con un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Stasera 21 dicembre, alle 21.25 su Rai3, la conduttrice sarà alla guida di una puntata che promette aggiornamenti su alcuni dei casi mediatici più spinosi dell’anno. Si parlerà ancora una volta di Liliana Resinovich, donna 63enne che scomparve un anno fa a Trieste. Il suo corpo senza vita venne ritrovato poche settimane dopo ma ancora diversi punti restano oscuri. In studio ci saranno il fratello della vittima e il medico legale della famiglia per cercare di trovare una soluzione al caso. Al centro dell’episodio anche Polina, la criminologa e addestratrice di cani morta in provincia di Pavia. Senza dimenticare gli appelli dei telespettatori alla ricerca di un parente o un amico di cui non si hanno notizie. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 21 dicembre 2022 su Rai3

L’appuntamento odierno di Chi l’ha visto?, l’ultimo del 2022 prima della pausa di Natale, si concentrerà sul caso di Liliana Resinovich. Già al centro della discussione nelle precedenti puntate, potrebbe fornire oggi ulteriori aggiornamenti grazie alla presenza in studio di due ospiti. Con Federica Sciarelli ci sarà di nuovo il fratello della vittima, Sergio, accompagnato dal medico legale della famiglia, Vittorio Fineschi. Secondo le ultime indagini, la donna di Trieste perse la vita diversi giorni dopo il sequestro. Chi la teneva in ostaggio e cosa accadde in quel lasso di tempo? È probabile inoltre che la narrazione degli eventi faccia tesoro di quanto detto dalla cugina di Liliana a Quarto grado la scorsa settimana. «L’hanno presa da dietro con dei sacchetti in testa, forse voleva allontanarsi da colui con cui stava litigando», ha detto la donna. «Si è spaventata perché le è mancato l’ossigeno e il cuore si è fermato».

Dopo il caso di Liliana Resinovich, Chi l’ha visto? parlerà anche di Polina. La criminologa e addestratrice di cani morì nell’aprile 2021 a San Giorgio Lomellina, in provincia di Pavia, e all’inizio di pensò a un incidente. Gli ultimi sviluppi invece hanno suggerito agli inquirenti una nuova pista, tanto che la Procura ha aperto le indagini per omicidio volontario. Secondo la ricostruzione, Polina stava passeggiando con cinque cani che le erano stati affidati al momento del decesso. Inizialmente si pensò a una caduta improvvisa all’interno di un canale, con successivo annegamento, ma l’acqua bassa e le sua capacità nel nuoto hanno smontato tutto. Infine, Federica Sciarelli concederà spazio ai telespettatori che vorranno lanciare un appello per trovare un amico o un parente scomparso nel nulla.